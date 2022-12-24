Эксперты: численность представителей нацменьшинств в Литве снижается из-за эмиграции и невысокой рождаемости

По данным прошлогодней переписи населения и жилищного фонда, опубликованным Департаментом статистики во вторник, за последние двадцать лет число русских и поляков в Литве сократилось.

По данным Департамента статистики, сопоставляя данные переписей 2001 и 2021 годов, видно, что больше всего сократилась доля населения русской национальности - с 6,3% до 5%. Доля поляков сократилась несколько меньше - с 6,7% до 6,5%, белорусов - с 1,2% до 1% от всего населения страны.

Департамент статистики также указывает, что с 0,7 до 0,5% сократилось число украинцев, но эти цифры не отражают изменений, произошедших после российского вторжения, начавшегося в феврале этого года. По данным ведомства, с начала войны в конце февраля этого года в Литву прибыло около 72 000 военных беженцев из Украины.

"Надо сказать, что сокращалась численность как русских и поляков, так и представителей других этнических нацменьшинств в Литве (украинцев, белорусов). 2021 год – не исключение. Но это снижение не резкое", – сказала представитель заведующая отделом этнических исследований Социологического института при Литовском центре социальных наук Моника Фреюте-Ракаускене.

Старший научный сотрудник института Андрюс Марцинкявичюс также отметил, что в 2021 году перепись жилья и населения проводилась новым способом, особенно это касалось вопросов национальности, языка и вероисповедания.

В прошлом году перепись проводилась на базе данных разных государственных реестров и информационных систем – по домам не ходили.

Чтобы картина была более исчерпывающей, проводили отдельное исследование вопроса национальности, владения языка и вопроса вероисповедания.

"Можно сказать, что это тоже сказалось на результатах. Но, по результатам мы видим, что информация о поляках практически не изменилась, а схожее сокращение числа русскоязычного населения уже отмечалось ранее", – сказал он.

По словам Фреюте-Ракаускене, выяснить, почему число русских сокращается быстрее, чем поляков, сложно в силу нехватки данных.

"Но тут важны сокращение рождаемости и эмиграция - особенно среди молодежи, а также ассимиляция русских в литовском обществе, особенно в сфере образования", – сказала она.

По словам Фреюте-Ракаускене, русские эмигрируют не только из-за социальных и экономических, но и в силу политических причин.

"Один из ярких примеров – геополитические перемены в Европе после аннексии Крыма Россией в 2014 году и войны в Украине. Поскольку Россия представляет большую угрозу, ухудшается оценка русских, снижается престиж русского языка в обществе", – заметила она.

Фреюте-Ракаускене сказала, что исследование показало, что среди русской общины много пожилых людей.

"Уже в 2001 г. констатировали, что русских в возрастной группе до 20 лет стало меньше, а в группе старше 55 лет – больше, чем в среднем по Литве", – заметила она.

Марцинкявичюс сказал, что на изменении могло сказаться и то, какое внимание люди разных национальностей уделяют своей национальной идентичности.

"Научные исследования показывают, что для этнических меньшинств (и для поляков, и для русских) национальная идентичность остается важной часть самосознания, отмечается, что для поляков язык и культура важнее, чем социальный класс, пол, возрастная группа, – сказал он. – Можно предположить, что это и отражается в официальной статистике".