Эксперт в сфере недвижимости: в Вильнюсе жилье становится не по карману, но надежды на снижение цен нет

"Больше всего на этом сказался рост цен в последние два года, а рост цен был вызван разными причинами. Есть глобальные причины, вызванные пандемией, тогда банки вливали большие суммы денег, вследствие чего люди, чтобы защитить свои сбережения, стали скупать недвижимость. Когда пандемия пошла на спад, стала восстанавливаться экономика, произошли сбои в сфере поставок сырья, сырья подорожало. И есть локальные причины. Быстро растущая столица Литвы - Вильнюс, где потребность в жилье высокая, а в сфере выдачи разрешений на строительство процесс очень замедлился", – сказал представитель компании Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас.

По его словам, сейчас самое дешевое жилье в Вильнюсе стоит 2000 евро и больше за 1 кв. м. Однако, по словам аналитика, росли зарплаты и цены, доступность жилья была хорошей.

"Зачастую цены росли даже медленнее, чем зарплаты. Жилье было достаточно доступным, но в последние два года рост цен на недвижимость стал двузначным и, я бы сказал, практически неуправляемым, в прошлом году он составил почти 24%. В первом полугодии 2022 года это почти 9%. Эти цифры беспокоят, цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты", – сказал специалист.

Плетерас рассказал о самом дешевом жилье в Вильнюсе. Он сказал, что цена больше всего зависит от места. Самое дешевое жилье обычно далеко от центра.

Что касается размера, так это 1-2 комнаты или студия, площадь 35-40 кв. м. Кроме того, дешевле жилье с частичной отдельной, но не надо забывать, что таким покупателям нужны будут деньги на завершение жилья.

Аналитик прибавил, что если жилье без парковки, то у покупателей могут быть проблемы - мест для машин становится все меньше.

"Надо признать, что жилье в столице по карману далеко не всем, а нынешняя ситуация с ценами обусловлена тем, что люди все меньше внимания обращают на престижное жилье. Молодые пары и другие люди хотят приобрести любое жилье, чтобы была крыша над головой", – заметил Плетерас.

По его словам, осень определит дальнейшие цены.

"Но я хочу повторить, Вильнюс иной. Это быстро растущий город, здесь много центров услуг, десятки тысяч работников экспортируют свои услуги по всему миру, получают европейские зарплаты. Поэтому сегодня я не могу прогнозировать снижение цен. Они могут застыть, стать стабильными на 1-2 года", – прибавил специалист.