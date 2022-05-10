Эксперт в сфере энергетики поставщика еще не выбрал: порядок компенсации вызывает вопрос

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Эксперты говорят, что до конца года потребители в Литве будут платить за 1 кВт не больше 23 центов, поскольку будет действовать компенсационный механизм. Однако эксперт в сфере энергетики, профессор Видмантас Янкаускас сказал, что этот порядок вызывает у него ряд вопросов.
Vidmantas Jankauskas
Vidmantas Jankauskas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Он сказал, что сам до сих пор не выбрал поставщика электричества, поскольку ему не понятен порядок компенсации.

Янкаускас предположил, что выходит так - неважно, какой будет цена, потребитель не будет платить больше 23 центов, остальное компенсирует государство.

Порядок компенсации объяснил глава Государственной службы регулирования энергетики Ренатас Поцюс.

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"Сейчас предусмотрена компенсация, установлен порог – 23 цента, неважно, выбрал человек поставщика или получает гарантийные поставки. То есть, на третьем этапе будет максимум 23 цента за 1 кВт. <…> По прогнозам, такой замороженной цена будет до 1 января 2023 года", – сказал он.

"Кажется, выбираем поставщика, но все платим одну цену <...> Я же вижу, что есть варианты, нет такого, что все поставщики предлагают одинаковые цены <...>", – заметил Янкаускас.

"Нам глава ГСРЭ Поцюс пояснил, что платить все будут не больше 23 центов, но компенсировать будут не больше 9 центов, я вижу, что Ignitis выбирать в таком случае нельзя. Так и скажите вслух - нельзя выбирать Ignitis, иначе будете платить уже не 23, а 24 цента. Я думаю, такое можно смело говорить об Ignitis, поскольку я знаю, что многие его выбирают и будут выбирать, ведь так проще", – сказал он.

На вопрос, не думает ли он, что те, кто выбрал Ignitis, останутся в проигрыше, он дал положительный ответ.

"Я это вижу. <...> Только хочу сказать, что большинство пользователей, которые сейчас выбирают, это, 90%, не очень активны. Они не будут следить за ценами на бирже <...>, поэтому выберут Ignitis. Хочу предупредить, если точно известно, хотя, как я понял, в парламенте еще цифры могут измениться, что будем платить 23 цента, но нам компенсируют не больше 9 центов, то так и надо выбирать. Только что в таком случае я не вижу смысла выбирать, ведь все равно в конце года я, наверное, смогу изменить поставщика, выбирать по тому, какой будет полная стоимость", – сказал он, напомнив, что у потребителя всегда есть право на расторжение договора.

"Если конечно не было скидки, в таком случае придется ее вернуть", – заметил Янкаускас.

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