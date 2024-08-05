Эксперт в сфере энергетики: хорошо, что буря дошла до Вильнюса

„Тут надо вернуться назад, когда говорили о том, нужны ли нам просеки, тогда решили, что 3 м достаточно и внесли в закон. В Латвии это расстояние в два раза больше“, – сказал Янкаускас.

По его словам, до сих пор в Литве к последствиям бурь серьезно никто не относился, а это показывают дискуссии о просеках вдоль линий электропередач. Он заметил, что раньше считалось, что в Литве опасность не столь велика, как в Латвии и Эстонии, где побережье моря больше.

„Мне кажется, этот кризис - очень хороший урок, хорошо, что дошло до Вильнюса, это увидели политики и чиновники, в будущем к подобной стихии будут готовиться“, – сказал в интервью на Žinių radijas профессор Янкаускас.

„Мы можем говорить о городах, сначала крупных, здесь это более или менее сделано, но никогда не будет так, что это сделают во всех маленьких городах. Можно говорить об этой идее, но сколько она будет стоить? Мы видим, что все не так просто“, – заметил Янкаускас

По словам эксперта, Литва неизбежно идет в направлении децентрализации, к самостоятельным энергетическим сообществам. Сообщества все меньше зависят от общих систем, они устойчивее не только в отношении природных стихий, но и в случае военных конфликтов.