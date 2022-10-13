"Хорошо, что сентябрь - первый месяц с апреля, когда цена на электричество снижалась. 18 сентября цена снизилась до уровня 2021 г.", – сказал представитель ЛАЭ Витаутас Будрейка.
По словам эксперта, и в октябре можно надеяться на снижение цены.
"Дальше делать прогнозы непросто, но, судя по началу месяца, по тому, какая цена на рынке, ситуация в октябре будет еще лучше", – прогнозировал он.
"Основная причина снижения цены - похолодание. Также завершили разные ремонтные работы, увеличилась мощность соединения между Латвией и Эстонией. Опять-таки снизилась цена на газ", – объяснил Будрейка.
Он заметил, что в Литве цена на электричество в Литве остается выше, чем в других странах региона.
"Цены снизились везде. Правда, в Литве они остаются самыми высокими в регионе, но похожи на цены в Германии и Латвии", – подчеркнул специалист.
Напомним, что с 30 сентября по 6 октября электричество в Литве стоило 284,9 евро за МВт.
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