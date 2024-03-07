Эксперт: сейчас против Литвы проводится информационная атака

В интернете один за другим появляются призывы за деньги, за 15 евро, на зданиях в крупных городах оставлять граффити о приходе беларусских националистов, создан видеоклип с якобы бегающими по литовским лесам вооруженными беларусами и угрозой в адрес литовских ведомств.
Все это появилось в публичном пространстве на этой неделе, похоже, кто-то очень старается, чтобы эта тема нагнеталась. Например, в редакции информационных порталов и газет присылают письма с этой информацией, при этом адресанты не хотят
В кулуарах учреждений власти говорят, что все это неспроста, что это информационная атака, которую проводят спецслужбы России и Беларуси. Время для такой атаки также выбрано неслучайно – перед представлением отчета об угрозах нацбезопасности, тем более, что в отчете немало внимания уделено беларусам в Литве.
Малюкявичюс сказал Delfi, что подозрения, что это атака - вполне реальны.
"Мне все это напоминает классическую информационную атаку, цель которой – вызвать напряжение, конфронтацию в отношения между беларусами и литовцами", – сказал Delfi Малюкявичюс.
Ученый предлагает вспомнить методику, подготовленную Дугиным в 90-ые, в ней рассказывалось, как действенно нанести вред Литве.
"Так называемая "аксиома" Дугина гласит, что для того, чтобы причинить вред Литве, необходимо усилить напряжение в интерпретации отношений между Литвой и Польшей, заострить тему Вильнюсского края и др. темы.
Эта заготовка используется в новом ключе. Когда начались дискуссии о литвинизме (псевдоисторической теории, согласно которой настоящие литовцы - это беларусы), этим воспользовались российские и беларусские спецслужбы, возможно, они сотрудничают и вместе организуют провокации", – сказал Малюкявичюс.
Ученый предположил, что в будущем таких провокаций станет еще больше.
Малюкявичюс назвал эту атаку классической, заметил, что она не просто информационная, ее пытаются сделать активной: людей за деньги просят рисовать граффити.
По словам специалиста, цель атаки - вызвать напряжение, провести провокации и другие выпады.
О том, что с помощью видео, сомнительной достоверности, с изображением вооруженных беларусов в Литве, пытаются накалить обстановку, Delfi уже говорил основатель фонда помощи беларусам BYSOL Андрей Стрижак.
"Эти люди тренировались в Польше, чтобы потом принять участие в войне в Украине, воевать на стороне Украины. Это значит, что они защищают Украину.
"В репортаже на канале TV3, о котором мы говорим, журналисты говорят, что это какие-то литвины, бегающие по литовским лесам.
Мы должны сказать, во-первых, это не литвины, учения прошли не в Литве, эти леса не в Литве. Это беларусские добровольцы, которые сейчас борются в Украине, проливают свою кровь, защищая наш общий дом в Европе.
Когда такие истории показывают литовские СМИ, первое, что мне пришло в голову - это, что такой сюжет отлично смотрелся бы на беларусском пропагандистском канале. Поскольку уровень предположений тот же", – сказал Delfi Стрижак.
Информация появилась перед тем, как Департамент госбезопасности представил отчет.
В документе немало внимания уделяют беларусам. Акцентируют, что режим Александра Лукашенко может использовать их для сбора информации о стратегических объектах в Литве, т.е. для шпионажа.
В отчете упоминалось и о литвинизме, присвоении истории.
"Увеличение беларусской диаспоры, кроме угроз шпионажа, вызывает и другие риски. В числе представителей диаспоры есть лица, пропагандирующие радикальную идеологию. Резонанс вызвали заявления последователей литвинизма – радикальной беларусской ветви шовинизма. Эти люди отрицают балтийское происхождение князей Великого Княжества Литовского и оспаривают принадлежность Вильнюсского края Литве.
Часть проживающих в Литве последователей литвинизма активно распространяют свою идеологию в социальных сетях. Более широкое распространение этих установок в беларусской диаспоре нанесло бы вред их интеграции в Литве, привело бы к росту этнического напряжения. Беларусский режим пользуется литвинизмом, использует информационные атаки, пытается вызвать конфронтацию между приехавшими в Литву беларусами и литовцами. В числе представителей беларусской диаспоры есть и те, кто поддерживает идеологию правого экстремизма", - сказано в отчете.