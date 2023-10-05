Эксперт рассказала о причине образования очередей в аэропортах: это только начало

Delfi первый раз писал о хаосе в Вильнюсском аэропорту 29 сентября. На этой неделе пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что причина очередей - ужесточение проверок, но проблему уже решают.
В передаче на Delfi глава Ассоциации гражданской авиации Ориана Машале сказала, что причины образования очередей две.
"Первая – ужесточение проверок. Вторая – нехватка работников. Это связано с тем, что новым работникам и даже те, кто уже работает, надо долго ждать разрешения на работу на территории аэропорта. Как известно, лишь бы кого туда взять не могут. Поэтому потенциальные работники проходят проверку, это длительная процедура. В других странах ЕС это занимает несколько или несколько десятков дней, а в Литве до 60 дней", – рассказала Машале.
По ее мнению, разрешения выдают долго из-за нехватки ресурсов в ответственных учреждениях.
"Естественно, что война в Украине привела к ужесточению правил безопасности. А людей, насколько я знаю, работает столько, сколько было раньше. Мы понимаем, что госучреждения не резиновые и не могут быстро выполнять все функции. У нас есть предложения, что можно сделать. Одно из них – автоматизация проверки.
Есть ведь проблема нехватки работников в Литве. В аэропортах нужны квалифицированные специалисты с безупречной репутацией, иностранцы в Литве в аэропортах работать практически не могут", – сказала Малаше, которая считает, что нынешняя ситуация - это только начало.
Процедуры выдачи разрешений были ужесточены с 1 октября, сейчас аэропорты покрывают потребности теми работниками, у которых есть постоянные разрешения, но если процесс их выдачи не ускорится, то через несколько недель вообще некому будет работать", - считает Малаше.
Она прогнозирует, что эта ситуация может привести и к задержке рейсов.