Эксперт рассказала о причине образования очередей в аэропортах: это только начало

Delfi первый раз писал о хаосе в Вильнюсском аэропорту 29 сентября. На этой неделе пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что причина очередей - ужесточение проверок, но проблему уже решают.

В передаче на Delfi глава Ассоциации гражданской авиации Ориана Машале сказала, что причины образования очередей две.

"Первая – ужесточение проверок. Вторая – нехватка работников. Это связано с тем, что новым работникам и даже те, кто уже работает, надо долго ждать разрешения на работу на территории аэропорта. Как известно, лишь бы кого туда взять не могут. Поэтому потенциальные работники проходят проверку, это длительная процедура. В других странах ЕС это занимает несколько или несколько десятков дней, а в Литве до 60 дней", – рассказала Машале.

По ее мнению, разрешения выдают долго из-за нехватки ресурсов в ответственных учреждениях.