На прошлой неделе в Литве установили всего 3 случая гриппа, неделей раньше - 7 случаев.

У немногим большего числа жителей диагностировали ОРВИ.

На прошлой неделе, по данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), простудными заболеваниями (не гриппом) в Литве болел 3491 человек.

На 6 неделе 2020 года гриппом и ОРВИ болел 23 851 человек, из них гриппом 1474. На 7-й неделе 2020 г - 22 934, из них гриппом 1802 человека.

Представитель НЦОЗ Грета Гаргасене сказала Delfi, что в этом году количество случаев гриппа и ОРВИ ничтожно мало.

"Грипп никуда не исчез, но такая ситуация наблюдается не только в Литве, но и в Европе, а также во всем мире. Это связано с тем, что воцарился COVID-19. Люди с симптомами реже обращаются к врачам. Они сразу же проверяются на COVID-19. Когда диагноз COVID-19 не подтверждается, они не ищут причину недомогания.

Если тест на COVID-19 положительный, то его лечением занимается врач. По сути пути распространения COVID-19 и гриппа те же, симптомы схожие. Превенция ковида помогает и превенции гриппа. Это соблюдение дистанции, отсутствие общения с другими людьми, с больными людьми, с нечленами семьи, мытье рук, использование антисептика, соблюдение культуры чихания и кашля, плюс использование масок. Мир закрылся в пузыри, старается избежать COVID-19, это действует и на другие инфекции", – сказала Гаргасене.

По ее словам, гриппу характерна цикличность - пару лет он может быть меньше распространен, потом инфекция распространяется шире.

Доктор медицинских наук, профессор инфектологии Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис назвал несколько причин, по которым грипп практически не заметен.

"Сейчас всех взбудоражила коронавирусная инфекция. Диагноз гриппа устанавливали по первым 1-3 лабораторно подтвержденным случаям. Потом диагноз ставили, руководствуясь клиническими симптомами. Иногда симптомы гриппа и коронавируса очень похожи. Врачи сейчас стараются не прошляпить коронавирус, посылают сдавать тест. А бывает еще вирусная интерференция. Если бывает два вируса, то тот, что сильнее берет верх, проявление слабого бывает меньше. Чаще сильная побеждает слабую. Второй момент – много людей в этом году привилось от гриппа", – сказал профессор.

Он предположил, что часть заболевших гриппом в этом году даже не обращались к врачу.

"Сейчас люди боятся идти в поликлинику. Кроме того, у нас популярностью пользуется самолечение. Почти у каждого дома есть парацетамол, другие лекарства. Больной пьет их 2-3 дня, и все. А грипп проходит через 5-7 дней", – сказал Лайшконис.

Семейный врач медицинского центра Northway Валериюс Морозовас предполагает, что в этом году гриппу не дал распространиться карантин.

Профессор, инфектолог Саулюс Чаплинскас сказал Delfi, что видит две причины исчезновения гриппа.

"Одна причина, вне всякого сомнения - изменение поведения людей, все стараются защититься от ковида, поэтому естественно снижается количество простуд и гриппа. Вторая причина, - центру запретили давать информацию о гриппе. НЦОЗ не успевает этого делать – у него нет ресурсов. А поскольку запрещено говорить об этом, мы меньше сообщаем. Конечно, нехорошо, что информация ограничена", – сказал Чаплинскас.

Однако Чаплинскас предупредил, что грипп никуда не исчезнет и в будущем ударит с новой силой.

"Такие прогнозы, ведь будет много людей, которые не столкнулись гриппом, не болели им. Если они не были привиты, то появится большое количество людей, подверженных этому заболеванию", – заметил Чаплинскас.

Профессор прибавил: "Эксперты прогнозируют, что скачок заболеваемости гриппом возможен осенью 2022 года. Грипп все равно будет распространяться, будет мутировать. Тогда, возможно, гриппа будет больше, чем коронавируса". Чаплинскас заметил, что мы никогда не знаем, когда может появиться новый вирус, который вызовет пандемию.