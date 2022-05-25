Эксперт рассказал, как в Литве будут действовать светофоры для общественного транспорта

Старший советник Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Бял сказал LNK, что появятся светофоры только для общественного транспорта. Они позволят ввести более гибкое регулирование движения и дадут общественному транспорту преимущества.
Это позволит экономить время и сделает общественный транспорт более привлекательным.
До обновлений общественный транспорт ехал в одном потоке со всем транспортом на дорогах. По словам Бяла, этот порядок сохранится на обычных четырехсторонних перекрестках, но в других местах могут появиться светофоры для общественного транспорта.
"На T-образных перекрестках, когда транспорт будет поворачивать направо или налево, в то же время по удаленной полосе сможет беспрепятственно ехать общественный транспорт, не пересекая траектории", – объяснил Бела.
По словам эксперта, так у общественного транспорта появятся преимущества, весь транспорт будет стоять, а автобусы и троллейбусы смогут ехать. Это позволит сэкономить до 40 секунд. С помощью таких светофоров общественный транспорт быстрее выедет на перекресток, это особенно актуально, если за ним находится остановка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Торговля с Россией: часть литовских предпринимателей заполняла склады даже во время войны
В марте этого года, когда уже шла война в Украине,...
Спецэфир Delfi: россияне уезжают из России из-за войны и репрессий — кто и как им помогает за границей?
Гость студии Delfi Анастасия Буракова, основатель проекта...
Литва без российского электричества: эксперты сомневаются в ценах, призывают ускорить осуществление проекта
После того как Европа перестала покупать российское...
Полиция призывает жителей оставаться бдительными: в течение месяца начато 60 расследований по факту мошенничества
В последнее время в Литве снова активизировались...
Глава Соцмина Литвы: многие украинцы хотят вернуться на родину
В настоящее время наблюдается тенденция, что многие...