15 июля 2023 г. 11:02

Эксперт рассказал, чем опасна жара: от какой деятельности лучше отказаться

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Ekaterina Khvashchynskaya

Начало июля было самым жарким периодом во многих странах. А минувший июнь был самым жарким июнем за всю историю метеонаблюдений. В выходные в Греции, Турции и на Кипре обещают 40 градусов. В Литве в воскресенье воздух также должен прогреться выше чем до 30 градусов. О жаре в Европе на LNK рассказал профессор Вильнюсского университета, климатолог Арунас Букантис.

По его словам, в этом году первая волна жары в Испании фиксировалась уже весной, в апреле.

"Там третий год длится засуха. Такие аномалии утомляют жителей, истощают природу, животный мир. В южной части Европы запасы воды почти иссякли. Пока эта жара достигла лишь юга Европы. Из Испании, Италии она идет в сторону Балканских стран. Этот регион особенно подвержен таким явлениям", – сказал климатолог.

На Сицилии и Сардинии сейчас температура поднимется до 48 градусов.

Букантис сказал, что эта температура опасна.

"Если мы говорим, что температура 35 градусов опасна для детей и пожилых людей, то выше опасна для всех. При такой температуре активизируется обмен веществ и грозит дегидратация, организм лишается воды, можно получить тепловой удар.

Физический труд, спорт, другую активную деятельность надо ограничивать при такой температуре", – сказал собеседник.

Мало того, ночи в том регионе тоже теплые – 25-30 градусов.

"Например, на Канарских островах ночью зафиксировали 31 градус, ниже не опустилась. Такая температура и ночью истощает организм", – заметил профессор.

Он сказал, что это лето в Литве близко многолетней норме.

"Температура даже в самые жаркие дни не превышает среднюю многолетнюю. Но в июне было 5 дней, когда температура в разных районах была выше 30 градусов. Чтобы фиксировали волну жары, надо, чтобы три дня подряд температура повышалась больше чем до 30 градусов. Пока в этом году в Литве такая жара не фиксируется", – заметил Букантис.

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