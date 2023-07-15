Эксперт рассказал, чем опасна жара: от какой деятельности лучше отказаться

По его словам, в этом году первая волна жары в Испании фиксировалась уже весной, в апреле.

"Там третий год длится засуха. Такие аномалии утомляют жителей, истощают природу, животный мир. В южной части Европы запасы воды почти иссякли. Пока эта жара достигла лишь юга Европы. Из Испании, Италии она идет в сторону Балканских стран. Этот регион особенно подвержен таким явлениям", – сказал климатолог.

На Сицилии и Сардинии сейчас температура поднимется до 48 градусов.

Букантис сказал, что эта температура опасна.

"Если мы говорим, что температура 35 градусов опасна для детей и пожилых людей, то выше опасна для всех. При такой температуре активизируется обмен веществ и грозит дегидратация, организм лишается воды, можно получить тепловой удар.

Физический труд, спорт, другую активную деятельность надо ограничивать при такой температуре", – сказал собеседник.

Мало того, ночи в том регионе тоже теплые – 25-30 градусов.