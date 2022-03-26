Эксперт призывает жителей не расслабляться: в Гонконге пандемия достигла невиданного пика

Онкоиммунолог Марюс Стрёга заметил, что в обществе наблюдается расслабление и уже есть данные, что "омикрон" менее опасен для непривитых и тем более для привитых, сказал он в интервью Žinių radijаs.

"Как смертность, так и количество случаев госпитализации намного меньше. Но это расслабление обманчиво. Мы должны видеть, что ежедневно умирает около 10 человек (от 5 до 15, число колеблется). Значит, это нельзя считать исчезнувшей проблемой.

Другой момент, ситуация в Гонконге должна заставить задуматься. Там фиксируется массовая смертность от ковида, у них наблюдается большой пик, смертность в несколько раз выше, чем у нас. Умирают там в основном пожилые люди, которые меньше прививались. Там, кажется, привиты всего 30-37% стариков, вирус в их числе и гуляет", – сказал он.

По его словам, ситуация там сейчас такая, что больницы заполнены, иногда в одной палате лежат живые и мертвые в мешках для трупов.

"Мы видим, к чему это может привести, несмотря на потепление, если люди из группы риска не будут вовремя привиты, не получат вовремя третью дозу. Мы видим, что волна "омикрона" может ударить по самым уязвимым жителям", - сказал Стрёга.

В Литве до сих пор хотя бы один раз привиты 70% жителей.

"Применять насилие, "паспорта возможностей", какие-то ограничение, сколько можно так "играть"? Конечно, если были бы вспышки, страдали бы все, поскольку большая нагрузка ложится на систему здравоохранения. Но сейчас больше всего внимания надо уделять людям старше 50 лет, особенно тем, у которых есть побочные заболевания. Они должны быть привиты тремя дозами. Если переболели, потом привились двумя дозами - хорошо, они свободны. Но главное, чтобы люди из группы риска были привиты тремя дозами, чтобы не было нагрузки на систему здравоохранения, как в Гонконге", - сказал специалист.

Что касается 4-й дозы, то эта кампания вакцинации, по его словам, начнется ближе к холодному сезону.

"Это начнется в августе-сентябре. Об этом договорились эксперты с правительством. Вероятно, в скором времени вакцина от COVID-19 будет расцениваться так же, как от других простудных болезней", - сказал он.

По словам Стрёги, пока нельзя сравнивать грипп с коронавирусом, поскольку второй вызывает более высокую смертность среди людей старшего возраста.

"Да, мы видим, что умирают самые уязвимые, но общество должно определиться, важны ли для него эти смерти, или махнуть рукой. Я не знаю, как это сочетается с правами человека и как установить, когда довольно", - заметил специалист.

Он не исключил, что среди беженцев из Украины будут непривитые, это также может сказаться на уровне заболеваемости в Литве.

"Наш Национальный онкологический институт уже принимает украинцев с онкологическими заболеваниями, все они привиты либо китайской вакциной, либо Comirnaty-Pfizer. Из тех украинцев и их близких, с которыми я сталкивался, все были привиты", - сказал Стрёга.

Он заметил, что пока сложно сказать, стоит ли отказываться от масок.

"Уже достаточно большая часть общества привита или переболела, поэтому, конечно, постепенно можно отказываться от защитных средств и ограничений", - сказал специалист.

Стрёга акцентировал, что это требование должно оставаться в силе в больницах, домах опеки, паллиативных отделениях.

"Одним словом, не снимать сразу со всех. <...> Предлагаю не делать резких движений", - сказал он.