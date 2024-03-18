Эксперт пояснил, почему не все жители получают экстренные оповещения об угрозах

Есть несколько причин, по которым некоторые жители такие сообщения не получают. По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Жидрунаса Куодиса, жителям присылают оповещения на телефоны в зависимости от того, на какой территории они находятся.
"У некоторых жителей в аппаратах не включена функция приема таких сообщений", – заметил Куодис.
По его словам, каждый случай надо рассматривать в отдельности, чтобы ответить на вопрос, почему не было получено сообщение.
"Чаще всего сообщение высылают на одном из трех языков: литовском, английском и русском. Когда жители активируют функцию принятия таких сообщений, они могут выбрать язык", – сказал он.
Эксперт компании Tele2 Арнолдас Лукошюс рассказал, как включить эту функцию.
"В телефонах с операционной системой iOS выберите Settings – Notifications – затем спуститесь вниз до Government Alerts и включите все три уровня получения извещений – AMBER Alerts, Alert Level-2 и Alert Level-3.
В телефонах с операционной системой Android Выбирайте "Настройки" – "Безопасность" – "Экстренные оповещения".
Включите "Разрешить все оповещения" и отдельные их уровни – LT-Alert (2), LT-Alert (3), LT-Amber", – рекомендует Лукошюс.