Эксперт пояснил, почему не все жители получают экстренные оповещения об угрозах

 
Русне Валаткайте
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Trumpasis perspėjimo pranešimas, nustatymai
Trumpasis perspėjimo pranešimas, nustatymai
ФОТО: DELFI montažas / Shutterstock

18 марта в Литве проходит проверка действия системы рассылки экстренных оповещения об угрозах, жители получают сообщения на свои мобильные телефоны.

Есть несколько причин, по которым некоторые жители такие сообщения не получают. По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Жидрунаса Куодиса, жителям присылают оповещения на телефоны в зависимости от того, на какой территории они находятся.

"У некоторых жителей в аппаратах не включена функция приема таких сообщений", – заметил Куодис.

По его словам, каждый случай надо рассматривать в отдельности, чтобы ответить на вопрос, почему не было получено сообщение.

"Чаще всего сообщение высылают на одном из трех языков: литовском, английском и русском. Когда жители активируют функцию принятия таких сообщений, они могут выбрать язык", – сказал он.

Эксперт компании Tele2 Арнолдас Лукошюс рассказал, как включить эту функцию.

"В телефонах с операционной системой iOS выберите Settings – Notifications – затем спуститесь вниз до Government Alerts и включите все три уровня получения извещений – AMBER Alerts, Alert Level-2 и Alert Level-3.

В телефонах с операционной системой Android Выбирайте "Настройки" – "Безопасность" – "Экстренные оповещения".

Включите "Разрешить все оповещения" и отдельные их уровни – LT-Alert (2), LT-Alert (3), LT-Amber", – рекомендует Лукошюс.

Perspėjimo sistemos pranešimas
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