Эксперт пояснил, почему не все жители получают экстренные оповещения об угрозах

Есть несколько причин, по которым некоторые жители такие сообщения не получают. По данным представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Жидрунаса Куодиса, жителям присылают оповещения на телефоны в зависимости от того, на какой территории они находятся.

"У некоторых жителей в аппаратах не включена функция приема таких сообщений", – заметил Куодис.

По его словам, каждый случай надо рассматривать в отдельности, чтобы ответить на вопрос, почему не было получено сообщение.

"Чаще всего сообщение высылают на одном из трех языков: литовском, английском и русском. Когда жители активируют функцию принятия таких сообщений, они могут выбрать язык", – сказал он.

Эксперт компании Tele2 Арнолдас Лукошюс рассказал, как включить эту функцию.