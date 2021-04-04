Отсутствие информационных и коммуникационных стратегий

Витянис Андрюкайтис, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европейском регионе, в передаче "День на Delfi" заявил, что отсутствуют как информационные, так и коммуникационные стратегии.

"Я согласен с тем, что для коммуникационной кампании необходимо выполнить большее количество домашней работы, но давайте посмотрим на коммуникацию в течение первой половины года и увидим серьезность того, что стратегические предложения ВОЗ, к сожалению, не находят отражения в реальность, потому что информационная кампания и коммуникационная кампания должны идти рука об руку.

Это не одно и то же, но точность информации об инструментах, инфекциях, масках, дезинфекции рук, вакцинации - это информационная кампания, которая должна быть намного шире, ярче и научно обоснованной, а коммуникационная кампания должна отвечать на вопросы о том, как распространяется вирус.

В одном случае они меньше, в другом - больше, но специалисты по коммуникациям также должны уметь точно сформулировать основные идеи для общества, поэтому инструменты информационной стратегии, пункты, а также точки коммуникации должны были быть подготовлены заранее", - говорит собеседник.

Выделяют три основные ошибки

Специалист по коммуникациям Кястутис Гечас уверяет, что нынешние правящие допустили три фундаментальные ошибки.

"Вы знаете, критиковать легко, но сначала я бы начал с понимания и поддержки тех, кто общается, потому что общаться в такой ситуации очень сложно: есть много неуверенности в том, как все будет развиваться, потому что вы не знаете, что обещать и что не обещать, что можно сделать лучше или принять во внимание, это несколько моментов. Прежде всего, коммуникация - это не просто рассказ о том, чем я занимаюсь. Коммуникация - это в некотором смысле формирование общественного мнения, размышления о том, как люди его поймут и какие действия они предпримут или не предпримут.

Во-вторых, это уже не просто медицинский кризис, и государство должно это осознавать. Это кризис коммуникации, может быть, даже социальный кризис, потому что люди категорически игнорируют решения правительства и даже сопротивляются. Я думаю, государство постепенно начинает осознавать усталость. Если мы посмотрим на заявления и решения главы правительства, то после Пасхи, думаю, у нас будет новый этап, когда будут не только запреты, но и попытки жить с новой реальностью", - считает эксперт по коммуникациям.

Как коммуницировать с обществом?

На вопрос, как лучше всего коммуницировать с людьми, эксперт по коммуникациям заверил, что правительству нужно мужество, чтобы осознать важность вовлечения людей в процессы послаблений, поскольку люди теперь сидят дома и даже не знают, когда это закончится. Также, по мнению специалиста по коммуникациям, нужно не только вовлекать людей, но и что-то давать взамен.

"На самом деле, нам нужно сначала подсчитать последствия, и продолжая мысль Витяниса о том, что это правительство чувствует по-другому в общении после осенних выборов, оно накладывает большое эмоциональное бремя, что очень хорошо, но люди еще устали, и чего не хватает в правительственной коммуникации, так это света в конце туннеля. С другой стороны, что произойдет, если скажешь, но не сделаешь, поэтому все должно быть привязано к определенным числам, потому что тогда мы также можем вовлекать людей.

Например, мы скажем, что если будут такие-то цифры - тогда будет так и так, скажем, тот или иной муниципалитет сможет уменьшить ограничения. Тогда люди понимают, что они могут чего-то добиться, и им за это что-то дадут в награду. Сейчас почти вся Литва сидит дома, и совсем не ясно, когда это закончится", - говорит специалист по коммуникациям.

"Мы были в равной степени скованы уже четыре месяца, начиная с декабря, и ничего не меняется. Это означает, что кто-то не выполняет свою часть работы", - добавляет К. Гечас.

Призывают учиться у Токио

На вопрос, может ли быть так, что правительство не имеет точного плана дальнейших действий в борьбе с пандемией, Витянис Андрюкайтис заверил, что необходимо учиться на хороших примерах.

"Прежде всего, ученые из Всемирной организации здравоохранения и других организаций составили планы. Есть города, муниципалитеты и территории, которые очень эффективно справляются. Я услышал сегодня по радио вопрос о Токио, и теперь у меня есть идея предложить вам - почему город Токио с населением в тридцать миллионов может вовлечь всех жителей, предотвращает распространение вируса? Потому что Токио готовится к первой Олимпиаде в условиях коронавируса. Это большая цель.

Давайте попробуем разобраться в этом случае и в том, почему там справляются с возникающими очагами, которые то больше, то меньше, а точные, ясные инструкции помогают подготовиться к Олимпийским играм.

В Литве всего три миллиона жителей, поэтому давайте попробуем представить, что мы являемся частью Токио и можем перенять хороший опыт. Я предлагаю правительству провести исследование, потому что существует так много литературы и примеров. Я также не понимаю, почему в Литве так не доверяют муниципалитетам и жителям. В Литве большое количество людей готово помочь в борьбе с коронавирусом, потому что люди сами хотят видеть прогресс", - говорит он.