Эксперт по деловому этикету и протоколу побывал в номере вильнюсской гостиницы, в котором жил Байден

Эксперт по деловому этикету и протоколу Гедрюс Друктейнис сказал, что литовцам хочется побывать там, где бывали сильные мира сего.

"Литовцам хочется хотя бы кончиками пальцев прикоснуться к какой-то легенде, великим мира сего. И всем, наверное, хотелось провести ночь на той кровати, на которой спал Байден", – сказал он, осмотрев апартаменты.

Друктейнис заметил, что отдел, отвечающий за соблюдение протокола, предусмотрел все, возможно, для президента даже привозили другой матрас.

"Знаете, если он со своей питьевой водой приезжает, не доверяет нашей из-под крана, так и матрас не проблема", – сказал собеседник.

По его словам, больше всего курьезов бывает с королевскими семьями.

"Королевский протокол требует, чтобы к монархам не прикасались, чтобы им не задавали вопросы. Но в наши либеральные времена многие руководители разных стран не чураются обнимать, целовать или даже игриво хлопнуть по плечу", – рассказал Друктейнис.

Из окон апартаментов видна Кафедральная площадь и сам собор.