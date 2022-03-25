Эксперт об исчезновении Шойгу: у него мог быть секретный план, который не понравился Путину

Об этом Лауринавичюс сказал в интервью на Žinių radijаs.

"Архитектор этой войны - Шойгу, не Путин (…). Это его план", – сказал политический обозреватель.

Шойгу, по словам Лауринавичюса, в последние годы был самым влиятельным политиком в России после Путина.

"С начала прошлого года он стал вторым после Путина, вне конкуренции. Ему нужен был этот план ради имперских и других амбиций России, я это не отрицаю, но в этом режиме я всегда призываю видеть не только государственные моменты, но и личные интересы, они важнее. Шойгу нужна была война, чтобы стать наследником Путина. Если бы он одержал победу в этой войне, он бы им стал. Когда у тебя есть такая цель, (...) Шойгу стал бы уже не крестным отцом мафии как Путин, а настоящим царем – он бы создал эту пирамиду власти. Когда у тебя такая цель, средства не интересуют. Ставишь политическую цель, которую надо осуществуть любой ценой", – пояснил эксперт.

По его словам, есть еще одно объяснение, почему Кремль мог переоценить свои силы.

"Всем службам дали задачу проанализировать последствия войны, когда они знали, что войны не будет, но ее последствия надо проанализировать, как их встретят и прочее, в таком случае в России дают такой ответ, который нужен тому, кто спрашивает – а ему нужно, чтобы ответили, что все хорошо, мы за два дня возьмем", – заметил аналитик.

Он обратил внимание на то, что опасное влияние Шойгу на Путина было заметно и раньше.

"Что он один может убедить, хотя мы видели на громком заседании совета безопасности, который на самом деле им не был, что сделали с Нарышкиным (представителем разведки). Это наглядно показывает, что уже тогда Нарышкин явно был против. (…) Были люди, которые уже тогда выступали против, но их никто не слушал", – сказал Лауринавичюс.

По его оценке, причины, которые привели Россию к войне против Украины, обусловлены "спиралью исторических ошибок".

"Все началось весной прошлого года, когда Россия начала операцию, которую я назвал эскалацией нового Карибского кризиса. Они это делали сознательно, это было первой ошибкой. (...) Они решили начать эскалацию Карибского кризиса, потому что, как они сказали, Запад совершенно не готов и не может выдержать Карибский кризис, тогда "мы выиграем войну без войны".

Это было ошибкой Запада, особенно США – Байден тогда показался слабым президентом: сначала назвал Путина убийцей, потом попросил о встрече с убийцей. Он послал к берегам Украины военные корабли, потом отозвал свое решение, когда Россия начала стягивать войска. Это продемонстрировало мафиозной системе слабость", – заметил эксперт.

Тогда, по его мнению, Россия и решила, что победа уже за ней.

"Значит, надо идти дальше. (...) Они загнали себя в угол – я не знаю, кто убедил Путина, что надо объявить ультиматум Западу, когда все думающие в России понимали, что ничего не получится", – заметил Лауринавичюс.

"Сейчас я думаю, что это могла быть чья-то ловушка для Путина – заставить или загнать его в угол, чтобы у него не осталось выбора. (...) Они загнали себя в угол так, что по сути пути назад нет", – сказал он.

Эксперт отметил, что война началась вскоре после того, как Запад решительно отклонил ультиматумы Кремля.

"Это была еще одна ошибка – несмотря на то, что они стянули армию, показали, что все же не готовы. Они начали войну, но были загнаны в угол", – прибавил обозреватель.