Эксперт о действующем ограничении: автомобиль "стоит" 4999,99 евро – не попадитесь на удочку

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С 1 ноября 2022 года в Литве действует ограничение наличного расчета за товары и услуги. Наличными можно заплатить до 5000 евро. Государственная налоговая инспекция отмечает, что невозможно будет раздробить крупные сделки - заплатить частями. Это ограничение распространяется как на бизнес, так и на жителей.
Automobilio pirkimas
Automobilio pirkimas
© Shutterstock

Эксперт по продажам автомобилей Паулюс Валюкенас сказал, что эта инициатива приветствуется, он призвал покупателей автомобилей не идти на поводу у торговцев и не платить за покупку наличными.

"Можно пошутить, что с 1 ноября на литовских рынках все машины будут стоить 4999,99 евро. Ни для кого не секрет, что на рынках покупателям часто предлагают купить машину по одной цене, а в документы внести меньшую цену. После того как была ограничена сумма наличного расчета, можно предположить, что большинство торговцев захочет вписывать сумму меньше 5000 евро, а остальное брать наличными", – сказал Паулюс Валюкенас, глава Longo LT.

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Однако эксперт предупреждает, что покупатель не получит от этого никакой выгоды. Напротив, столкнется с массой проблем.

"Продавец может сказать, что увеличит цену, если покупатель не хочет платить наличными, но не надо вестись на это. Ведь если в будущем возникнет какое-то судебное разбирательство, то у торговца можно будет вытребовать только указанную на бумаге сумму", – пояснил Валюкенас.

Он напомнил, что важно правильно заполнить договор о купле-продаже, квитанцию расчета, проверить документы на автомобиль.

"Все это предоставляют квалифицированные торговцы новыми и подержанными автомобилями, но при покупке автомобиля на рынке или по интернету, такие документы приходится в буквальном смысле требовать", – заметил эксперт. По его словам, важно все это проверить, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Поэтому, отмечает эксперт, после вступления ограничений на наличный расчет, важно вписывать в документы реальную сумму, за которую был приобретен автомобиль, просить все необходимые для оформления документы. Всегда важно знать, у кого ты покупаешь машину.

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