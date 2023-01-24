Эксперт о действиях коллег Бартошявичюса: это цинизм

Генпрокурор Нида Грунскене 23 января обратилась к спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой лишить депутата Кристиёнаса Бартошявичюса депутатской неприкосновенности. Представитель прокуратуры сказала, что подробности не может разглашать, но заметила, что это касается сексуальных действий в отношении лиц младше 16 лет. За пару часов до появления этой информации депутат от консерваторов Кристиёнас Бартошявичюс сообщил, что по личным причинам отказывается от депутатского мандата.

Это первый подобный случай в истории парламента Литвы, когда депутата подозревают в совершении такого тяжкого преступления, и уже сейчас говорят. что этот случай - серьезный удар по всему парламенту и политической системе. Это признали и депутаты и эксперты в интервью на DELFI.

Эксперт в сфере уголовного права Ремигиюс Меркявичюс только констатировал, что из информации, которую распространила прокуратура, "можно сделать выводы, что есть минимум два преступных действия: это сексуальное насилие и развращение лица младше 16 лет".

Он сказал, что это тяжкие преступления, а сексуальное насилие над малолетним ребенком считается очень тяжким преступлением, за это грозит реальное тюремное наказание.

"Трудно сказать, какова перспектива этого дела, у нас есть лишь первичная информация, которая, возможно правильная и верная, а может быть и неточной. Если говорить о перспективе чисто гипотетически, если преступление будет доказано, то перспектива будет печальной для всех. А если это ложное обвинение, то перспектива будет иной. Как бы там ни было, такие процессы эмоционально истощают людей, они утомительные и сложные. Что касается доказательств, то главный фактор - информация пострадавшего ребенка и ее надежность. Тут идет проверка с точки зрения нескольких аспектов, свое слово высказывают и психологи, есть другие ракурсы, показания проверяют. Основной фактор - показания", – сказал Меркявичюс.

По его словам, сейчас прокуроры должны объявить о подозрениях и допросить подозреваемого.

Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и их использованием Кристина Мишинене подтеврдила, что это сложные дела.

"Могу огорчить, эта проблема погрязает в полной тьме, и эта тьма обусловлена некоторыми моментами - может, мы не умеем распознать жертву, может, не хотим ее видеть, поскольку не знаем, что потом делать. У нас все подобные процессы очень слабые, начиная с допросов, а в судах этим делам не уделяют должного внимания, они не приоритет, а жертвы, даже после суда, оставляют на произвол судьбы, и мы видим, что они потом снова попадают в руки тех, кто их использует. Очень хотелось бы, чтобы нынешние события пролили свет на эту тьму и по крайней мере, внимание обратили на дела, которые находятся в судах. Разве это нормально, когда малолетних детей представляют в суде абы какие адвокаты, мы уже говорили, что нужны специализированные адвокаты. Ради жертв делают немного", – акцентировала специалист.

"А людей, подозреваемых в таких преступлениях часто защищают бывшие прокуроры. Силы в юридической системе неравные. Просу всех, от кого зависят политические вопросы, нужно организовать специализированную помощь жертвам насилия. Представьте, чего стоит ребенку заговорить, стоя среди взрослых. Мы должны сделать все возможное, чтобы ребенок заговорил, чтобы его услышали", – сказала Мишинене.

После того как появилась информация о Бартошявичюсе, многие стали повторять, что это удар ниже пояса по консерваторам.

Формально он не является членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы, но в парламент он попал по списку этой партии.

"С тем, что это удар ниже пояса, можно согласится, тут есть несколько моментов. Первое, существует презумпция невиновности. (...) Не надо спешить с осуждениями. Второе, в любом случае это плохо. Чем бы не завершилось дело, сколько бы оно не длилось, это удар по репутации партии, парламента, всей политической системе, Литве и человечеству. Это зло, если подобное действительно было, и можно только сожалеть, что такое есть.

Но есть и третья сторона медали, мы можем вынести из этого урок и совершенствовать систему. Я слышал критику в адрес правоохраны, что не законы плохие, нет доброжелательности со стороны адвокатов, судей. Тут могут лишь пожелать правоохране, надо пожелать профессионально делать свою работу, расследовать дело. Кристиёнас не прячется за мандатом, он сам от него отказался, прокуроры смогут расследовать дело. Никто никого не покрывает, мы хотим узнать правду", – сказал консерватор Паулюс Саударгас.

Однако именно тот факт, что через пару часов после отказа от мандата, сообщили об обращении генпрокурора, вызвало больше всего страстей.

"Я думаю, это самый черный день в истории парламента, этого срока полномочия так точно. Одно, что у нас вообще есть такой случай, о котором мы говорим. Мало того, как в народе говорят, что коррумпированы, воры, бездельники, иждивенцы, так еще и педофилы есть. Это очень плохо.

Второй момент - манипуляция. Саударгас говорит, что он не пытается скрываться. Так это произошло тогда, когда прижали хвост. не может быть каких случайностей, вот человек решил отказаться от мандата и тут же появляется прокуратура. Конечно, эти действия связаны (...).

Трети момент, расследование начато 15 ноября, было время на обращение прокуратуры, а выбрали время окончания сессии, дали возможность самому человеку уйти. Я думаю, в такой ситуации должна быть максимальная гласность. (...) Никакой чести не делает уход, когда уже прижали к стене. А когда он не будет депутатом, то никаких деталей, видимо, не узнаем", – сказала представитель Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене.

Либерал Эугениюс Гентвилас согласен с тем, что для всех, а особенно для консерваторов, было лучше, если бы состоялась процедура лишения депутатской неприкосновенности.

"Тогда был бы шанс показать, что они категорически осуждают. Искренне верю, что осуждают, но уже не могут этого показать", – заметил он.

Политобозреватель, главред информационного агентства Elta Витаутас Бруверис сказал, что презумпция невиновности не опровергает сам факт, что это коснется как консерваторов, так и всей правящей коалиции.

"Представьте, что это использует не только Марш в защиту семей, но и оппозиция, будут говорить не только о консерваторах, но и о либералах, особенно о Партии свободы в силу всем известного контекста, будут говорить, что все здесь лицемеры, извращенцы, что власть извращенцев и педофилов. Еще важно, что мы видели, – реакция.

О реакции Бартошявичюса говорить сложно, как может человек говорить, что ничего не знает, это совпадение только навлекает тень. И второе – реакция партии, членом которой он формально не является, но во фракцию которой входил. Весь день лидеры партии старались уйти в сторону. В такой ситуации либо люди в шоке, либо не понимают, какой удар получен и как показать свою реакцию.

Проактивная, ясная позиция партии, которой партия пыталась бы помочь себе и коалиции, которая стала заложником ситуации.

Отсутствие позиции партии или некомментирование ситуации - это действие, я вижу здесь ужасный цинизм. Многие политик партии избегали комментариев не потому, что были растеряны или не успели сформировать общую позицию, а просто потому, что не хотели, чтобы их связывали с этой неприятной темой, они думали, что с точки зрения пиара им лучше отмежеваться, в каждом комментарии подчеркивалось, что Бартошявичюс - не член партии. Поэтому и говорю, что это цинично и противно", – сказал Бруверис.

Он заметил, что теперь консерваторы в такой ситуации, когда все их действия только осложняют позиции.

Vytautas Bruveris © DELFI / Julius Kalinskas

"Нет такого, что отказ от мандата улучшает ситуацию. Этот шаг лишь осложняет ее, утверждает подозрения, что он сделал это сознательно, чтобы не было процесса в парламенте, чтобы не было публичной информации. Это дает повод оппозиции сказать, что он поступил так, договорившись с партией. Отказ Бартошявичюса от мандата для многих был новостью, думали, он просто идет работать в место получше, руководить, например, учреждением культуры. Были такие предположения до появления обращения прокуратуры.

Не исключено, что представители партии не знали. Но речь о том, что лучше бы состоялся процесс лишения депутатской неприкосновенности, этот уход лишил партию возможности продемонстрировать свою позицию. Сейчас оставлено пространство для разных подозрений, политических манипуляций и спекуляций, которые максимально используют все оппоненты", – убежден Бруверис.