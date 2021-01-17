Эксперт: никто и подумать не мог, что происходившее во время первой волны было лишь небольшой репетицией

По словам эксперта, пока не появятся четкие научные данные, можно только следить за ситуацией.

"Психология как наука обязует нас полагаться на данные. К сожалению, у нас нет репрезентативной выборки данных с последнего карантина. Во время первого карантина мы увидели очень резкий рост тревожности, напряжения и страха в обществе", - сказал Ю. Бурокас.

Он сказал, что во время второго карантина присоединился к исследованию состояния работников. Оно показывает, что около 50% сотрудников говорят, что испытывают беспокойство.

"В общем, если сравнивать первый карантин со вторым, то во время первого было опасение, потому что непонятно, что происходит, это новое. Но что было хорошо, так это определенное понимание того, что сейчас нужно сосредоточиться, остаться, и тогда было ясно завершение", - сказал психолог.

Он напомнил, что после первого карантина летом жители были крайне расслаблены, а некоторые даже предсказывали, что второй волны весной не будет.

"Никто не мог представить, что то, что было тогда, было лишь скудной репетицией того, что происходит сейчас. Сейчас уровень тревожности повысился, людей очень напрягает мысль о том, что непонятно, когда все это закончится", - сказал эксперт.

Он объяснил неуверенность относительно продолжительности карантинных ограничений и возникшую в результате эмоциональную усталость более высоким уровнем беспокойства.

Ю. Бурокас призвал жителей не слишком много думать о будущем и его неопределенности. Лучше стараться сделать лучше именно этот день.

"Главное, что хочется донести, - это то, что неизвестность сама по себе не пугает. (…) Первая вещь - не фантазировать. Если мы посмотрим глубже с психотерапевтической стороны, то будет напряжение заставляет думать, что произойдет что-то, с чем мы не сможем справиться. Как мы можем помочь себе? Сказать, что мы еще и не с такими вещами сталкивались в жизни. И лучше сфокусироваться не на будущем, а на настоящем. Чем более непредсказуемо будущее, тем больше вы можете думать о том, что можете сделать для себя сегодня", - убеждал психолог.

Ю. Бурокас сказал, что ощущается накопленный гнев и чувство беспомощности.

"Когда ты заключен в определенной ситуации, когда не знаешь, как будет, накапливается много агрессии", - объяснил он взрывные эмоции.

К тем или иным карантинным ограничениям мы пытаемся привыкнуть с марта прошлого года. Однако не ко всему можно привыкнуть, сказал эксперт.

"Разница в том, что к чему-то мы не можем привыкнуть. Сможете ли вы привыкнуть к постоянному голоданию? Когда мы думаем о врожденных потребностях человека, мы иногда ограничиваемся физиологическими. У нас есть врожденная потребность в социальном взаимодействии, и она ограничена. Это такой эмоциональный голод, который продолжается", - сказал собеседник.

На вопрос о то, может ли немного выручить тот факт, что мы все в одинаковой ситуации, господин Бурокас сказал о различиях между моим первым и вторым карантином.

"У меня нет данных, ни внутреннего ответа себе, как мы начали чувствовать себя как сообщество. (…) Мне кажется, что во время первого карантина люди чувствовали общую цель, каждый внес свой вклад. А сейчас такого чувства общности очень не хватает", - сказал он.

"Когда люди устают, каждый начинает бороться за себя, забывая другого, смотрит только за собой", - объяснил психолог Ю. Бурокас.