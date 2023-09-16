Эксперт: "Не верьте в белорусскую рулетку, не пытайтесь рискнуть свободой"

Масштаб проблем велик, потому что речь идёт о сотнях тысяч людей, констатирует Вадим Можейко. По его мнению, мотив, которым руководствовались авторы указа, – осложнить жизнь политическим эмигрантам, которые не могут приехать в Беларусь, опасаясь репрессий: «У них, по сути, отбирают паспорта, ограничивают их возможность распоряжаться своей недвижимостью, и все это – без всякого суда – является ограничением права собственности».

Всех белорусов, находящихся не в Беларуси, уехавших в разное время и неважно по каким причинам, лишили возможности обращаться в белорусские посольства, чтобы переоформить паспорта по истечении срока их действия и другие документы, необходимые для жизни за рубежом, а также для распоряжения оставшимся на родине имуществом. Все эти процедуры теперь можно совершить, только приехав в Беларусь. Об этом говорится в указе Александра Лукашенко , вступившем в силу во вторник, 7 сентября, – через день после его подписания. Но приехать в Беларусь могут далеко не все.

Стоит отметить, что авиасообщение со многими странами, включая государства ЕС , заблокировано более двух лет назад после принудительной посадки в Минске 23 мая 2021 года самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Параллельно этот указ затрагивает сотни тысяч белорусских граждан, уехавших из Беларуси давно: «Я представляю себе условного белоруса в Австралии, которому надо лететь теперь в Беларусь, чтобы оформить паспорт… Желая испортить жизнь политэмигрантам, заодно режим Лукашенко наплевал и на всех остальных белорусов за границей, подчеркнув то, что и раньше читалось в заявлениях Минска – всех белорусов, которые в Беларуси не находятся, режим не считает своими соотечественниками. То есть, речь идет о желании де-факто лишить гражданства всех тех, кто режиму неугоден. По сути, белорусы могут стать своего рода новыми апатридами – вроде бы и не без гражданства, но без возможности получить документ, подтверждающий гражданство».

Прецедент с запретом консульствам выдавать белорусам документы, по оценке эксперт, является еще одним доказательством, что режим Лукашенко может создавать проблемы не только белорусам, но и разным государствам, в частности их миграционным ведомствам, которые и до этого не прохлаждались.

«Теперь везде в мире – от Литвы и Польши до Австралии - столкнутся с тем, что на их территории появляются люди, которые сами по себе абсолютно законопослушные (то есть это не мигранты, штурмующие нелегально пограничный забор), но они не имеют возможности получить паспорт. И всем этим людям придётся в разных странах выдавать специальные документы, чтобы оставить им возможность легально там находиться и вести добропорядочный образ жизни».

Указ, предусматривающий выдачу белорусам необходимых для жизни в разных странах документов исключительно в Беларуси, создает проблемы практически во всех странах фактического пребывания белорусов в настоящий момент, указывает Вадим Можейко:

Кстати, недавно были повышены цены на консульские услуги, оформление белорусского паспорта подорожало до 100 евро, «но желание политической мести оказалось выше, чем желание получать доход, причём в валюте».

«Если бы переходный период был, например, год, то люди могли бы поменять паспорта с заканчивающимся сроком действия, а также оформить доверенности и другие необходимые им документы. Если бы действительно, как заявлено в преамбуле указа, речь шла об оптимизации работы, то логично установить, как минимум, переходный период. Ведь белорусские консульства за рубежом для того и существуют, чтобы помогать своим гражданам».

Как рассказывает Вадим Можейко, он обращался в посольство до официальной публикации указа, но уже тогда без всякого объяснения и не ссылаясь ни на какие правовые основания оформлять документы там отказывались. Поспешность принятия указа и его вступления в силу Можейко связывает с желанием властей создать проблемы как можно большему числу белорусов:

Проблемы с задержкой переоформления паспортов или с предложением приехать и получить их в Беларуси фиксировали уже несколько месяцев. Однако далеко не все уехавшие белорусы ожидали именно такого решения, которое принято.

«Будет некоторое количество людей, которые приедут в Беларусь переоформить документы с надеждой, что им это ничем особо не грозит. Кто-то из них окажется неправ и сядет в тюрьму, несмотря на все предупреждения, которые высказывают эксперты и политики. Я могу повторить: не верьте в белорусскую рулетку, не стоит приезжать, если у вас были причины уехать. Не пытайтесь рискнуть свободой, это того не стоит».

Еще недавно режим Лукашенко пытался выстроить какую-то стратегию возвращения соотечественников, правда, не пряником, а кнутом, – предлагая подавать заявки в комиссию, созданную из пропагандистов и прокуроров. Лучшая «реклама» этой комиссии – регулярно происходящие истории о том, как кто-то вернулся Беларусь и сел в тюрьму, говорит Вадим Можейко. Новый порядок выдачи документов, по его мнению, радикально не повлияет на ситуацию на рынке труда, вряд ли стоит ждать массового возвращения:

Все свалившиеся на уехавших белорусов проблемы, помимо всего прочего, сыграют на разрыв связей с Беларусью, и это то, чего добивается режим, полагает Вадим Можейко. По его словам, Лукашенко ведет себя как типичный авторитарный правитель – ему не нужны люди, не принимающие установленные им порядки:

«С точки зрения политической, – здесь есть смысл. Да, частные предприниматели, айтишники – это в том числе во многом двигатели протестов в 2020 году, богатые, свободные, успешные, не зависящие от государства. Я не думаю, что режим всерьёз заинтересован массово людей возвращать. Скорее, он намерен запугивать и максимально отталкивать тех, кто гипотетически воспринимается как неблагонадёжный, чтобы эти люди и не пытались в Беларусь приехать. В том числе отказывать им в возможности иметь белорусский паспорт».

Из Беларуси продолжают уезжать специалисты и целые компании, констатирует Вадим Можейко. И отмечает, что с экономической точки зрения ситуация и с паспортами, и с отношением к бизнесу выглядит абсурдно – режим Лукашенко даже не пытается экономически выиграть, гораздо важнее для него обезопасить себя:

«Те, кто лишние, вон отсюда, вы нам не нужны, всех вытолкнем, исчезните из нашей жизни, попытаемся представить, что всех вас нет, и вообще вы даже не граждане Беларуси. А если граждане, то у вас и документа нет. С точки зрения авторитаризма, – вполне логичная практика».

Польша и Литва больше, чем другие страны, готовы решать проблемы белорусов без документов

Больше всего белорусов после августа 2020 года и позже, после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, уехали в Польшу и Литву.

В этих странах уже сейчас белорусы могут получить паспорта иностранца, с которыми можно путешествовать и легально находиться в стране, но они не являются полным аналогом паспорта. Кроме того, все проблемы эти трэвел-документы не снимают даже в Литве и Польше. На данный момент срок их действия всего год.

Между тем, в том, чтобы белорусы не становились нелегалами, очевидно заинтересованы и в самих странах, куда они эмигрировали, говорит Вадим Можейко: