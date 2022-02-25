Эксперт: мишень России – президент и правительство Украины

Ярмалавичюс сказал, что, возможно, Россия хочет свергнуть нынешнюю украинскую власть и сменить политический режим.

"Одна из основных мишеней, а может и главная – коллапс правительства Украины и его смена. Поэтому мы видим инфильтрацию вооруженных сил в Киеве и действия, видим сообщения о столкновениях в правительственном квартале, вокруг Рады. Пытаются свергнуть украинскую власть, сменить политический режим. И полностью нейтрализовать военный потенциал", – сказал Ярмалавичюс.

Он заметил, что неформально эти действия называют "попыткой кастрации Украины". После передачи на вопрос не является ли давление на Киев попыткой заставить президента Владимира Зеленского бежать, собеседник дал положительный ответ.

"Да, это один из сценариев смены режима. Они, возможно, надеялись, что паника начнется раньше, но просчитали", – сказал он.

Ярмалавичюс заметил, что в первые дни России не удалось добиться поставленных задач.

"Сопротивление началось. Чего России не удалось, так это в первые часы парализовать систему обороны, нейтрализовать вооруженные силы. Даже те же объекты инфраструктуры, военные базы, аэропорты, которые были мишенями, там было немного персонала, части были отведены на тактические позиции. И российская армия несет определенные потери, на которые даже не рассчитывала", – сказал он.

Собеседник заметил, что украинцы защищаются и если надо - отступают организованно.

"Пытаются выиграть время, которое важно во всех смыслах, включая эвакуацию гражданского населения. И чем дольше продержится правительство Украины и сможет заявлять свою позицию, тем больше будет давление на Путина внутри России и снаружи", – сказал Ярмалавичюс.

Он заметил, что в рядах российской армии больше, чем у украинцев проблем морального и дисциплинарного характера.

"В отношениях есть немало проблем, среди военных, офицеров и рядовых. Задержанные военные даже не знали, что происходит. Они думали, что это учения, а не война", – сказал эксперт.

По словам Ярмалавичюса, даже если займут Киев или схватят президента Украины, история не завершится.

"Начнется партизанская война", – сказал собеседник.

"Даже если появится марионеточное правительство, мы будем видеть кампанию, которая будет длиться месяцами, а, может, и годами", – сказал Ярмалавичюс.