Эксперт: единственный реальный выход – полное уничтожение российской армии

В передаче "Утро на Delfi", отвечая на вопрос о применении ядерного оружия, Антанайтис сказал, что обычно его используют против операций и стратегических действий.

"Чтобы добиться полной победы, разрушить государство и сломить его волю к сопротивлению. О ядерном оружии в Украине мы можем говорить только теоретически – пожалуйста, не надо паниковать и говорить, что кто-т сказал, и это будет. Ядерное оружие россияне могли бы выложить как последний козырь, чтобы полностью сломить желание украинцев к сопротивлению. Н его использование - сложный процесс. Это на самом деле послужило бы началом Третьей мировой войны", – сказал он.

По словам Антанайтиса, в Европе тоже есть ядерное оружие - это Франция, Великобритания, это бомбы, ракеты, подлодки.

"Если оценивать мощности России в целом, не только ядерные, это несравнимо. То, что мы видим по технологическому развитию – Россия в сравнении с НАТО, как сравнение каменного века с современными технологиями", – заметил эксперт.

Он сказал, что мы получаем скудную информацию, есть данные о потерях россиян, но нет информации о потерях украинцев.

По его словам, это хорошо, нельзя выдавать врагу такую информацию.

"То, что война идет уже больше недели, может, скажу цинично, но это тоже хорошо. Это значит, что украинцы борются, россияне расходуют свои ресурсы. Между тем украинцы выигрывают время, чтобы получить больше финансовой помощи со стороны цивилизованного мира и оружие", – заметил он.

"Об уровне модернизации российской армии мы могли судить только по тому, что писали россияне перед войной. То, что они показывали на парадах – честно говоря, не очень хорошо это демонстрировали, новые танки Armata не завелись, застряли и т.д. Я думаю, что сейчас мы видим реальную российскую армию", – сказал он.

По словам эксперта, первый удар направляют на захват местности, для этого обычно используют лучшие силы. Между тем, во время первого удара России мы, по его словам, видели, технику чуть лучше техники времен холодной войны, а армия – тот же бардак и проблемы с логистикой.

"Да, у них много оружия, да, у них много техники, много военных, но надо все свести не к эмоциям, не к впечатлению, а к цифрам", – заметил Антанайтис.

Он считает, что козырем России может быть больше "мяса", и более жестокая бомбежка жилых кварталов.

"И да, Россия не уйдет из Украины, да, она продолжит нападение, да, постарается взять Украину любой ценой, уничтожить ее сделать заявленное – геноцид украинцев. Надеяться на то, что война прекратится, они вернутся, где были – не стоит. Сейчас наступил тот момент, что для того, чтобы остановить насилие, на него надо ответить еще большим насилием", – подчеркнул он.

На вопрос, значит ли это, что он поддерживает мысль экс-президента Дали Грибаускайте о необходимости вмешательства НАТО, Антанайтис заметил, что он это не поддерживает.

"Я могу высказать лишь свое мнение, чтобы остановить эту войну, надо уничтожить российскую армию в Украине и все возможности нападения. Чтобы она ощущала это в ближайшие десятилетия и не могла восстановить свои наступательные силы. Говорить, что мы одержим победу над Россией – это не факт. На сегодняшний день самая большая проблема – уничтожение российской армии в Украине, уничтожить ее возможности развиваться и возможную ее агрессию на несколько десятков лет вперед, чтобы цивилизованный мир какое-то время нормально жил в мире", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что НАО была создана для защиты от Советского союза, а потом – от России. Он сожалел, что Украина не успела стать членом Альянса, но подчеркнул – война в Украине, это и угроза НАТО.

"Вмешательство НАТО - это не только военное, но и политическое решение. И оно неоднозначное. Вмешалась ли НАТО? Пока, нет. Вмешается ли? Прошлого уже нет, будущего пока нет, а гадание - напрасное занятие", – сказал Антанайтис.

Он заметил, что российские военные привыкнут к войне, будут вести себя еще беспощаднее – может, будут меньше рваться в города, будет больше артиллерийских обстрелов, разрушений зданий, тотального уничтожения, когда города сровняют с землей.

"Думаю, дальше война будет более жестокой, зверской", – сказал он.

Сколько продержится Украина, и что ее ждет? Эксперт сказал, что ответить на этот вопрос сложно. Он подчеркнул, что информация меняется каждое мгновение, поэтому что-то прогнозировать сложно.

Эксперт акцентировал, что у Украины сейчас есть помощь Запада в виде оружия, она получает финансовую помощь.

"По тому как она защищается, осмеюсь предположить, что если в таком темпе они продержатся три недели, то россияне не смогут продолжать нападение, они понесут довольно большие потери. Чтобы продолжить нападение, им надо будет остановиться, окопаться, занять оборону, и война перейдет в стадию защиты позиций", – сказал Антанайтис.

Он заметил, что литовцы должны вынести урок - россияне и белорусы никогда не будут мирными соседями.

"Кроме того, мы всегда должны быть начеку, такие войны не должны быть шоком для нас – это реальность, мы всегда чувствуем российскую агрессию и опасность. Не надо паниковать, просто каждый день надо знать, что такое возможно, надо быть готовыми – как минимум, сохранять спокойствие и любить свою армию", – советует эксперт.