Экспансия по-русски. Зачем Кремль завозит чиновников и силовиков на оккупированную часть Украины

Уроженец луганского городка Ровеньки Александр, сейчас проживающий с семьёй в Польше, приехал в конце лета проведать родителей, которых он не видел около 10 месяцев. Александр с удивлением рассказывает, что город Ровеньки находится десять лет под российской оккупацией, но теперь, идя по улице, он заметил множество незнакомых людей.

"Вроде бы меня не было меньше года, но оказалось, что приехало очень много россиян. Отчасти это военные, а отчасти гастарбайтеры или чиновники. Я не узнаю свой родной городок", – признается Александр.

Начиная с прошлого года представители РФ на оккупированной территории Украины все активнее внедряются в бюрократический механизм. При этом по некоторым позициям можно говорить, что россияне занимают приблизительно 30% высших руководящих постов в администрациях на оккупированном Донбассе и порядка 40-50% в Херсонской, Запорожской области.