Экс-судью суд признал виновной в мошенничестве

Согласно материалам дела, в 2016 г. Шимайтене с целью приобретения обманным путем дорогого имущества предложила троим гражданам Латвии получить зарубежное финансирование под их проекты. Шимайтене открыла компанию, которая на самом деле не работала. В феврале 2017 г. она подписала с гражданами Латвии договор о сотрудничестве, на Свои обязательства - получение финансирования, Шимайтене не выполняла и не намеревалась выполнять, а выплаченные ей деньги были использованы для других платежей и личных нужд.
Суд установил, что для того, чтобы потерпевшие не обращались в правоохрану, Шимайтене предоставила им выдуманную информацию о выполнении договора и подписала договор о возвращении задолженности. Этот договор она также не планировала выполнять, поскольку не могла вернуть потерпевшим 280 000 евро.
Вильнюсский участковый суд отчасти удовлетворил гражданские иски потерпевших, экс-судья должна будет возместить им нанесенный ущерб на сумму 287 000 евро (материальный и моральный).
Для осуществления приговора прокуроры временно ограничили права Шимайтене на имущество, включая право на 77 000 евро, которые ей в рамках другого дела присудил ЕСПЧ. Эти ограничения будут в силе пока судья не рассчитается с пострадавшими. Это постановление суда еще может быть обжаловано. Шимайтене не работает судьей с 2006 г.