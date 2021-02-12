Пранцкетис впервые был избран в парламент в 2016 году, тогда он стал спикером парламента. Литовский союз крестьян и зеленых представил его кка ученого, профессора.

"Рамунас Карбаускис и все соратники называли его профессором", – сказал LNK староста либералов Эугениюс Гентвилас.

Карбаускис сказал, что называл его профессором, поскольку Пранцкетис так сам себя назвал.

"Не столько мы называли, сколько он сам. Мы же не знаем, почему ом так себя назвал", – сказал Карбаускис.

"Меня тестировал университет. Сейчас решает ГИК, а я должен выбирать. Как смеялись в одной передаче, Пранцкетис должен выбрать кто он – либерал или профессор", – сказал Пранцкетис.

Профессором можно стать двумя способами - за научные достижения или за педагогическую деятельность. Профессором можно быть временно, когда университет нанимает тебя на эту должность.

В 2016 году Пранцкетиса нанял университет им. Александраса Стульгинскиса на должность профессора.

"Мне знакома его научная зрелость, его научные исследования. Для меня он профессор", – сказала LNK канцлер университета им. Витаутаса Великого Астрида Мицейкене.

Но аноним утверждает, что Пранцкетис работал профессором всего два месяца. А потом он стал депутатом и покинул вуз.

"Уже 4 года как он не работал профессором, значит он вводил общество и избирателей в заблуждение", – сказала член ГИК Айсте Жилинскене.

Пранцкетис сказал, что он профессором не работает, но его аттестация в силе до лета 2021 года.

"Если бы я не попал в парламент, мог бы работать профессором", – saсказал депутат.

Пока ГИК Литвы не принял решение по этому вопросу, его обсуждение продолжится на следующем заседании. Сам Пранцкетис считает, что над ним просто хотят посмеяться.

"Это поле для насмешки", – сказал он, заметив, что он подозревает, кто этот аноним, написавший жалобу.

Рамунас Карбаускис сказал, что неплохо бы поинтересоваться и другими профессорами.

"Этот вопрос касается и Витаутаса Ландсбергиса – почему его называют профессором", – вопрошает он.

Такие заявления Карбаускиса удивили научную общину.

Ландсбергис стал преподавателем в 1952 году, он доктор наук, автор многочисленных книг, несколько зарубежных университетов присудили ему степень почетного доктора наук.

Он был профессором Музыкальной академии.