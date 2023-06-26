Экс-президенту Литвы Грибаускайте вручат почетную награду

Эта награда будет вручена Грибаускайте за особые заслуги в деле становления мира и стабильности в Европе, укрепления ЕС и добрососедских отношений в регионе.

Награду Грибаускайте вручит глава МО Германии Борис Писториус. С приветственной речью выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эту медаль вручают с 1996 года за вклад в достижение мира и свободы в Европе.