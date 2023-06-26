26 июня 2023 г. 11:53

Экс-президенту Литвы Грибаускайте вручат почетную награду

 
ru.DELFI.lt
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В понедельник в Вильнюсской Ратуше экс-президенту Литвы Дале Грибаускайте вручат почетную награду МО Германии - медаль Манфреда Вернера, пишет madeinvilnius.lt.

Эта награда будет вручена Грибаускайте за особые заслуги в деле становления мира и стабильности в Европе, укрепления ЕС и добрососедских отношений в регионе.

Награду Грибаускайте вручит глава МО Германии Борис Писториус. С приветственной речью выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Эту медаль вручают с 1996 года за вклад в достижение мира и свободы в Европе.

В числе лауреатов этой награды – генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмидт, бывший генсек НАТО Хавьер Солана, известные дипломаты Ричард Холбрук, Вольфганг Ішингер, известная журналистка Элизабет Понд и др.

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