Экс-президенту Литвы Грибаускайте вручат почетную награду

Эта награда будет вручена Грибаускайте за особые заслуги в деле становления мира и стабильности в Европе, укрепления ЕС и добрососедских отношений в регионе.
Награду Грибаускайте вручит глава МО Германии Борис Писториус. С приветственной речью выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Эту медаль вручают с 1996 года за вклад в достижение мира и свободы в Европе.
В числе лауреатов этой награды – генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмидт, бывший генсек НАТО Хавьер Солана, известные дипломаты Ричард Холбрук, Вольфганг Ішингер, известная журналистка Элизабет Понд и др.