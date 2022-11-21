Решение о присвоении Адамкусу звания почетного гражданина города было принято 2 февраля. Затем церемонию перенесли на конец сентября, совместив ее с важной для города датой — 28 сентября, когда отмечается День основателя Вильнюса Великого князя Литовского Гедиминаса.

Однако в сентябре дату церемонии вручения вновь перенесли после того, как бывший глава страны заболел коронавирусом. Президент был госпитализирован из-за этой болезни в октябре.

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Звание почетного гражданина Вильнюса было присуждено 95-летнему Адамкусу за то, что политика экс-президента "во многом определила то, что Вильнюс стал безопасной столицей Европейского Союза и НАТО в этом столетии", а во время его руководства Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права человека и "способствующий диалогу между культурами и цивилизациями".

Адамкус - 20-й почетный гражданин города.

Звание почетного гражданина Вильнюса – это высшая награда, которую горожане могут инициировать и вручать личностям за значительные дела во благо города и Литвы. Звание почетного гражданина столицы присваивается с 1996 года.

В последнее время это звание получили первый руководитель Литвы после восстановления ее независимости Витаутас Ландсбергис, священник и дисседент Юлюс Саснаускас, основатели Музея MO Викторас и Дангуоле Буткасы, художник Самюэль Бак, архитектор Альгимантас Насвитис, бывший президент Литвы Альгирдас Бразаускас. Ранее это звание было присуждено монсеньеру Казимерасу Василяускасу, дирежеру и виолончелисту Мстиславу Ростраповичу, лауреату Нобелевской премии, поэту Чеслову Милошу, президенту Израиля Шимони Пересу и другим.