22 апреля 2024 г. 16:58

Экс-президента потрясло известие о смерти Киркиласа: мы встречались несколько дней назад

 
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса потрясло известие о смерти экс-премьера Гедиминаса Киркиласа. Он сказал lrytas.lt, что они виделись за несколько дней до того, как поступила информация о смерти Киркиласа, коротко переговорил с ним.

"Просто трудно поверить. Я несколько дней назад с ним встречался, мы общались. Мне казалось, он немного похудел, но и мысли не было, что он болен. Такая внезапная смерть для меня, я сказал бы, была болезненной", – сказал lrytas.lt Адамкус.

Он общался с Киркиласом после премьеры фильма. О здоровье не говорили.

"Он не жаловался. Насколько мне показалось, он чувствовал себя хорошо", – тяжело вздохнул Адамкус.

"Он относился к политике так, что мы должны своими делами служить Литве и ее людям, отказываясь от партийности и личных амбиций. Таким он останется в моей памяти – своими взглядами, делами он был исключительным человеком в политике Литвы", – сказал Адамкус.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии