Экс-президент оценил действия Шураева в парламенте

На вопрос, как он оценивает нецензурную брань, звучавшую в парламенте, и оскорбления, Адамкус сказал, что это показывает политическую культуру.
"Знаете, я так скажу. Это только показывает нашу политическую культуру и образование", – сказал он.
Delfi напоминает, что 14 марта в здании парламента Шураев провоцировал депутатов, он также нецензурно бранился.
На балконе он делал вид, что собирается бросить шоколад в Ширинскене и кричал. Шураева с балкона увела охрана. Одних депутатов поведение Шураево возмущало, а другие говорили, что расценивали его как юмор. Парламентская канцелярия в среду приняла решение запретить Шураеву посещать парламент на неограниченный срок.
Шураев направил свою энергию на депутатов-оппозиционеров, с правящими он вел себя иначе, например, с Ингридой Шимоните, с другими консерваторами вежливо поздоровался, коротко переговорил.
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