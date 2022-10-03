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Супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алма находится в реанимации. Об этом Адамкус сказал порталу tv3.lt. Он заметил, что его к Алме не пускают.
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"У меня нет никакой информации, ничего не могу сказать. Она в реанимации, меня не видит, меня не впускают. Никакого контакта. Меня никто не информирует", – сказал tv3.lt Адамкус.

Delfi напоминает, что Адамкене находится в больнице с четверга.

"Она изолирована, в Сантаришкес, в реанимации, под интенсивным присмотром", – сказал TV3 Адамку с субботу. Тогда он сказал, что у врачей нет оптимистических прогнозов, ситуация плохая.

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"Никто не говорит, что будет хорошо, борются, – сказал он. – Я потрясен, не могу даже думать. Ситуация плохая".

Сам Адамкус с прошлой среды также болел коронавирусом. По причине болезни он не мог ехал с женой в больницу.

Состоянию своего здоровья экс-президент особого значения не придавал.

"Мое здоровье - это ерунда. Важно как-нибудь ее спасти", – сказал Адамкус.

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