"У меня нет никакой информации, ничего не могу сказать. Она в реанимации, меня не видит, меня не впускают. Никакого контакта. Меня никто не информирует", – сказал tv3.lt Адамкус.
Delfi напоминает, что Адамкене находится в больнице с четверга.
"Она изолирована, в Сантаришкес, в реанимации, под интенсивным присмотром", – сказал TV3 Адамку с субботу. Тогда он сказал, что у врачей нет оптимистических прогнозов, ситуация плохая.
"Никто не говорит, что будет хорошо, борются, – сказал он. – Я потрясен, не могу даже думать. Ситуация плохая".
Сам Адамкус с прошлой среды также болел коронавирусом. По причине болезни он не мог ехал с женой в больницу.
Состоянию своего здоровья экс-президент особого значения не придавал.
"Мое здоровье - это ерунда. Важно как-нибудь ее спасти", – сказал Адамкус.
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