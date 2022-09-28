"Да, подтверждаю, да (коронавирус – BNS)", – сказала секретарь Адамкуса Божена Багдонайтене.
По ее словам, президент лечится дома, тест показал коронавирус в среду.
Планировалось, что 28 сентября на торжественном мероприятии в Вильнюсской ратуше мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вручит Адамкусу регалии почетного гражданина столицы.
Муниципалитет информировал, что церемония не была отозвана, Адамкус примет в ней участие удаленно.
Титул почетного гражданина Вильнюса был присвоен 95-летнему Адамкусу за то, что он, занимая пост президента "во многом способствовал тому, что Вильнюс в 21 веке стал безопасной столицей ЕС и НАТО", а во время его правления Вильнюс стал заметен в мире как город, защищающий демократические свободы и права людей и как "город, поощряющий диалог между культурами и цивилизациями".
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