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12 марта экс-президент Литвы Валдас Адамкус был привит второй дозой вакцины от коронавируса, сообщил портал tv3.lt.
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он, шутя сказал журналистам, что чувствует себя хорошо, "не плакал и не кричал".

Delfi напоминает, что в середине февраля сообщалось, что в Сантаришкской поликлинике в числе лиц старше 80 лет среди первых 75 человек были привиты Адамкус с супругой Алмой и профессор Витаутас Ландсбергис.

Тогда сообщилось, что президент Адамкус с супругой приехали на прививку в хорошем настроении и сказал, что они даже не сомневались в необходимости вакцинации от COVID–19.

"Я рад, что у нас есть возможность привить жителей Литвы. Специалисты такие опытные, так хорошо выполняют свою работу, что никому не должны причинить боли", - сказал Адамкус.

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