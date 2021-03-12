Он, шутя сказал журналистам, что чувствует себя хорошо, "не плакал и не кричал".

Delfi напоминает, что в середине февраля сообщалось, что в Сантаришкской поликлинике в числе лиц старше 80 лет среди первых 75 человек были привиты Адамкус с супругой Алмой и профессор Витаутас Ландсбергис.

Тогда сообщилось, что президент Адамкус с супругой приехали на прививку в хорошем настроении и сказал, что они даже не сомневались в необходимости вакцинации от COVID–19.

"Я рад, что у нас есть возможность привить жителей Литвы. Специалисты такие опытные, так хорошо выполняют свою работу, что никому не должны причинить боли", - сказал Адамкус.