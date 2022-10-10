28 сентября у В. Адамкуса был диагностирован коронавирус. Он лечился дома. Позже стало известно, что его положили в больницу в связи с нарушением здоровья, которое было вызвано ковидом.
Супруга бывшего президента Алма Адамкене по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии Сантаришской клиники.
Референт бывшего главы государства Божена Багонайтене подтвердила агентству Elta, что ее состояние остается тяжелым, но медики фиксируют пока слабые, но признаки улучшения.
Delfi напоминает, что Адамкене находится в больнице с конца сентября.
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