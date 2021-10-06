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Экс-президент Литвы Валдас Адамкус с супругой Альмой привился третьей дозой вакцины от коронавируса, сообщает портал lrytas.lt.
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

Адамкус привился 27 сентября. Он сказал, что никаких побочных действий у него не было. Он сказал, что не понимает людей, которые пытаются избежать вакцинации и ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.

Напомним, что с 7 сентября бустерной дозой вакцины в Литве прививают работников системы здравоохранения, хосписов и домов опеки, социальных работников, людей старше 65 лет.

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