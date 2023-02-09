"Честно скажу – упал. Еще есть последствия – боль. Да и Альма (супруга Адамкуса) после инсульта еще не встает, должна лежать. Думаю, еще пару месяцев нужно, чтобы поставить ее на ноги", – сказал lrytas.lt экс-президент.

Напомним, что в сентябре 2022 года коронавирусом переболели и Адамкус и его жена Альма. Обоим пришлось побывать в больнице.