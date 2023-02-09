aA
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус на этой неделе получил травму – поскользнулся в ванной и упал, сообщает портал lrytas.lt. Адамкуса осмотрели врачи, серьезных проблем со здоровьем удалось избежать.
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
© ELTA / Dainius Labutis

"Честно скажу – упал. Еще есть последствия – боль. Да и Альма (супруга Адамкуса) после инсульта еще не встает, должна лежать. Думаю, еще пару месяцев нужно, чтобы поставить ее на ноги", – сказал lrytas.lt экс-президент.

Напомним, что в сентябре 2022 года коронавирусом переболели и Адамкус и его жена Альма. Обоим пришлось побывать в больнице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Экс-президент Литвы: война в Украине могла длиться меньше года

Экс -президент Литвы Валдас Адамкус надеется, что...

Новейший опрос: хуже всего респонденты оценивают Ландсбергиса

Лучше всего жители Литвы оценивают президентов страны...

Состояние здоровья Алмы Адамкене улучшилось

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус надеется, что...

Экс-президент Литвы: я не совсем понимаю, что за игру ведут Франция и Германия

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус в передачи "По...

TOP новостей

В Вильнюсе 5-й день ищут пропавшего подростка, обращаются за помощью к каунасцам

В Вильнюсе 5-й день ведутся поиски пропавшего 15-летнего...

Эфир Delfi: Зеленский, Украина, Литва, ЕС — помощь и перспектива вступления

Президент Украины Владимир Зеленский принимает...

В Вильнюсе совершены несколько нападений на несовершеннолетних – полиция сообщает не обо всех случаях

Только в прошлом году были зарегистрированы 500 случаев...

Вильнюсский старый театр продолжает обновлять свой репертуар

Вильнюсский старый театр (ВСТ), реагируя на...

Украинские беженцы: между помощью ЕС и российской пропагандой

Вряд ли стоит рассчитывать на то, что начатая 24 февраля...