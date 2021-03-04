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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте уже привилась от коронавируса. Об этом она сообщила в фейсбуке.
Dalia Grybauskaitė
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Она написала, что ее пригласили на прививку и она поспешила в поликлинику.

"Я официально стала пенсионеркой, поэтому меня пригласили на прививку. Я сразу же поехала, поскольку я доверяю прививкам. Каждый год я делаю прививку от гриппа. А вакцинация от коронавируса – это и моральная обязанность, чтобы не распространять болезнь, не заражать других", – писала она.

Гибаускайте в фейсбуке призвала "не боятся о дать вирусу в кость".

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