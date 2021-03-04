Она написала, что ее пригласили на прививку и она поспешила в поликлинику.
"Я официально стала пенсионеркой, поэтому меня пригласили на прививку. Я сразу же поехала, поскольку я доверяю прививкам. Каждый год я делаю прививку от гриппа. А вакцинация от коронавируса – это и моральная обязанность, чтобы не распространять болезнь, не заражать других", – писала она.
Гибаускайте в фейсбуке призвала "не боятся о дать вирусу в кость".
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