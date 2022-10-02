"Она изолирована, в Сантаришкес, в реабилитации, под очень интенсивным наблюдением", — рассказал В. Адамкус TV3.
Он сказал, что информация от врачей не оптимистична, ситуация плохая.
"Никто не говорит, что все будет хорошо, борются, — сказал он. - Я в таком состоянии, просто в шоке и даже думать не могу. Потому что ситуация плохая".
Сам В. Адамкус на этой неделе также заразился COVID-19 и поэтому не участвовал в церемонии объявления почетным гражданином Вильнюса.
По этой же причине он не мог сопровождать жену в поликлинике. В. Адамкус не стал акцентировать внимание на своем состоянии.
"Мое здоровье не имеет значения. Важно ее, как ее спасти", - сказал он.
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