Сам Адамкус сказал, что навещает жену каждый день. По его словам, Алма после операции ни разу не открыла глаза и не сказала ни одного слова.

"Если коротко, можно сказать, никаких изменений. Я не знаю, сколько времени прошло, но до сих пор ни одного слова не сказала, ни разу глаза не открыла. Больше ничего не могу сказать", – заметил Адамкус в комментарии журналистам tv3.lt.

2 мая врачи информировали о состоянии здоровья супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алмы.

"Алма Адамкене пятые сутки находится в отделении интенсивной терапии Сантаришкской клиники. В минувшую пятницу (28 апреля) Алму Адамкене доставили в клинику с подозрением на инсульт. К сожалению, диагноз подтвердился, и врачам клиники пришлось немедленно провести интервенцию, она прошла успешно. Был удален тромб из одного из магистральных сосудов головного мозга, однако состояние пациентки остается тяжелым.

Врачи пока не могут прогнозировать, сколько остаточных явлений останется после пробьем с кровообращением. Чаще всего основным решающим фактором бывает время, несмотря на то, что процедуру провели быстро и успешно, кровообращение восстановлено без осложнений, но есть и другие обстоятельства – возраст, сопутствующие заболевания", – указали врачи.