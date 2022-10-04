Журналисты tv3.lt связались с секретарем Адамкуса Боженой Багонайтене. Она рассказала, что состояние Алмы Адамкене остается тяжелым, она по-прежнему находится в реанимации.
"Могу сказать, что госпожа Адамкене все еще в реанимации, в отделении интенсивной терапии, ее состояние остается тяжелым", – сказала Багонайтене.
На вопрос о здоровье Адамкуса, она ответила, что экс-президент чувствует себя лучше.
Delfi напоминает, что Адамкене находится в больнице с четверга. "Она изолирована, в Сантаришкес, в реанимации, под интенсивным присмотром", – сказал TV3 Адамку с субботу. Тогда он сказал, что у врачей нет оптимистических прогнозов, ситуация плохая.
"Никто не говорит, что будет хорошо, борются, – сказал он. – Я потрясен, не могу даже думать. Ситуация плохая".
Сам Адамкус с прошлой среды также болел коронавирусом. По причине болезни он не мог ехал с женой в больницу. Состоянию своего здоровья экс-президент особого значения не придавал.
"Мое здоровье - это ерунда. Важно как-нибудь ее спасти", – сказал Адамкус.
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