"Я привит, но я никому не пожелал бы быть в такой очереди приоритетных лиц, в которой есть моя фамилия. Прививаться надо, даже вопросов нет. Особенно стоит делать это тем, у кого есть серьезные проблемы с определенными заболеваниями. Я никаких побочных эффектов не чувствую", – сказал в среду экс-премьер.

Его привили вакциной Pfizer-BioNTech.

По мнению Сквернялиса, сейчас могли ы привить членов парламента и правительства.

"Мы все понимаем, что очевидно желание заставить парламент работать удаленно – работа вне парламента осложняет дискуссии, высказывание аргументов и общение между фракциями. Поэтому видимо правлению и спикеру следует проявить инициативу – я думаю, это одобрили бы и правящие: надо привить депутатов и закрыть этот вопрос на данном этапе", – считает политик.

По словам Сквернялиса, это помогло бы сэкономить на тестировании, а у некоторых политиков уже есть иммунитет.

"Тестирование перед каждым заседанием недешево стоит – если проверяется половина депутатов - 6000 евро. Деньги тратят на то, на что не надо тратить", – считает он.