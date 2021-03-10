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Экс-премьер Литвы Саулюс Сквернялис уже привился от коронавируса, поскольку он был включен в группу приоритетных лиц. Политик сказал, что после прививки чувствовал себя хорошо, он сказал, что надо прививать членов парламента и правительства Литвы.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я привит, но я никому не пожелал бы быть в такой очереди приоритетных лиц, в которой есть моя фамилия. Прививаться надо, даже вопросов нет. Особенно стоит делать это тем, у кого есть серьезные проблемы с определенными заболеваниями. Я никаких побочных эффектов не чувствую", – сказал в среду экс-премьер.

Его привили вакциной Pfizer-BioNTech.

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По мнению Сквернялиса, сейчас могли ы привить членов парламента и правительства.

"Мы все понимаем, что очевидно желание заставить парламент работать удаленно – работа вне парламента осложняет дискуссии, высказывание аргументов и общение между фракциями. Поэтому видимо правлению и спикеру следует проявить инициативу – я думаю, это одобрили бы и правящие: надо привить депутатов и закрыть этот вопрос на данном этапе", – считает политик.

По словам Сквернялиса, это помогло бы сэкономить на тестировании, а у некоторых политиков уже есть иммунитет.

"Тестирование перед каждым заседанием недешево стоит – если проверяется половина депутатов - 6000 евро. Деньги тратят на то, на что не надо тратить", – считает он.

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