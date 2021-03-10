"Я привит, но я никому не пожелал бы быть в такой очереди приоритетных лиц, в которой есть моя фамилия. Прививаться надо, даже вопросов нет. Особенно стоит делать это тем, у кого есть серьезные проблемы с определенными заболеваниями. Я никаких побочных эффектов не чувствую", – сказал в среду экс-премьер.
Его привили вакциной Pfizer-BioNTech.
По мнению Сквернялиса, сейчас могли ы привить членов парламента и правительства.
"Мы все понимаем, что очевидно желание заставить парламент работать удаленно – работа вне парламента осложняет дискуссии, высказывание аргументов и общение между фракциями. Поэтому видимо правлению и спикеру следует проявить инициативу – я думаю, это одобрили бы и правящие: надо привить депутатов и закрыть этот вопрос на данном этапе", – считает политик.
По словам Сквернялиса, это помогло бы сэкономить на тестировании, а у некоторых политиков уже есть иммунитет.
"Тестирование перед каждым заседанием недешево стоит – если проверяется половина депутатов - 6000 евро. Деньги тратят на то, на что не надо тратить", – считает он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы готовит новые послабления (11)
Минздрав Литвы предлагает правительству с 15 марта...
Поехали! С "Попутчиками" по Литве: уроженец Клайпеды рассказывает о жизни за рубежом и своем месте под солнцем в Вильнюсе (4)
Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...
В Литве обнаружили еще 30 случаев британского штамма (7)
В Литве проверили 500 проб и обнаружили еще 30 случаев...
Премьер-министр Литвы: вопрос мобильности обсудим на следующей неделе (17)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Со среды в Литве вступают в силу важные изменения (18)
Со среды в Литве вступают в силу важные изменения:...