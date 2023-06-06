Ни сам Ачас, ни его адвокат в суд не пришли. На заседании, которое состоялось до этого дня, Ачас отказался комментировать это дело. "Придет время, тогда прокомментирую, - сказал он. – Я на сфабрикованные вопросы не отвечаю".

В ходе расследования Ачас признал свою вину в том, что за деньги пытался добиться секса с несовершеннолетним, но потом отказался от своих показаний и стал подавать жалобы.

Когда дело было передано в ВСЛ, адвокат Ачаса Аушра Ручене сказала, что недостаточно доказательств вины ее подзащитного. Кроме того, он якобы не признавал свою вину в суде. Однако в постановлении Вильнюсского окружного суда указана иная информация.

"В ходе расследования Ачас не отрицал, что посылал смс-сообщения сексуального и вульгарного содержания несовершеннолетнему, надо отметить, что осужденный в присутствии защитника сам предъявил свои письменные показания", – указал суд, заметив, что признание части фактических обстоятельств при отрицании вины в совершении преступлений, никак не может стать основанием для прекращения расследования.

"Суд констатирует, что полностью доказано - сообщения пострадавшему с предложением удовлетворить страсть за деньги, посылал сам осужденный", – подчеркнул суд.

Постановление ВСЛ обжалованию не подлежит.

Портал ранее сообщал, что бывший советник отстраненного с должности президента Роландаса Паксаса, многолетний депутат и мэр Расейнского района Ремигиюс Ачас за деньги добивался сексуальных отношений с несовершеннолетним юношей, который нелегально работал в его компании. Об этой скандальной истории до сих пор ничего не знала и семья Ачаса. Политик признал свою вину и заплатил 3000 евро за молчание.

Однако прокурор не согласился закрыть дело. Неважно, что Ачас заплатил деньги, заставив юношу замолчать (17-летнего заставили подписать обещание о неразглашении информации, он мог на эту тему говорить лишь с правоохраной, если потребуется).