"Я и моя команда завершаем 8-летний этап работы в Вильнюсе. Во вторник, в мой последний рабочий день, хотим пригласить на площадь им. Й.Басанавичюса - в то место, где перемены были особенно очевидные - на бокал вина или пива. Никакой программы не будет – приходите, поговорим, поднимем бокалы за Вильнюс, пообщаемся. Приглашаю всех – кто создавал и создает город, с кем мы сотрудничали, с теми, кто помог, кто работал много", – сказано в приглашении.

Вильнюсцев приглашают приходить в любую погоду – встреча не будет отозвана, а от дождя можно будет спрятаться под зонтиками кафе.

Шимашюс руководил Вильнюсским муниципалитетом с 2015 года два срока полномочий подряд. На посту мэра его сменит консерватор Валдас Бенкунскас. Он вступает в должность мэра 26 апреля.