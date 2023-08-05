05 августа 2023 г. 10:02

Экс-мэр Вильнюса Шимашюс нашел новую работу

 
ru.DELFI.lt
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в LinkedIn поделился радостной вестью. Политик нашел новую работу. И не одну, пишет madeinvilnius.lt.

Он сообщил, что стал одним из учредителей World as a school и старшим советником в Публичном учреждении Centenary Policy Institute. ПУ Centenary Policy Institute работает с апреля 2023 г.

Пока в интернете нет никакой информации об этих двух компаниях. Информация о Centenary Policy Institute есть только на сайте rekvizitai.lt.

Ремигиюс Шимашюс является представителем Партии свободы и является членом Вильнюсского горсовета.

Шимашюс занимал должность мэра столицы два срока полномочий подряд: с 2015 до 2023 года.

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Источник
ru.DELFI.lt
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