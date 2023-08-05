Экс-мэр Вильнюса Шимашюс нашел новую работу

Он сообщил, что стал одним из учредителей World as a school и старшим советником в Публичном учреждении Centenary Policy Institute. ПУ Centenary Policy Institute работает с апреля 2023 г.

Пока в интернете нет никакой информации об этих двух компаниях. Информация о Centenary Policy Institute есть только на сайте rekvizitai.lt.

Ремигиюс Шимашюс является представителем Партии свободы и является членом Вильнюсского горсовета.