Экс-мэр Вильнюса Шимашюс нашел новую работу

Он сообщил, что стал одним из учредителей World as a school и старшим советником в Публичном учреждении Centenary Policy Institute. ПУ Centenary Policy Institute работает с апреля 2023 г.
Пока в интернете нет никакой информации об этих двух компаниях. Информация о Centenary Policy Institute есть только на сайте rekvizitai.lt.
Ремигиюс Шимашюс является представителем Партии свободы и является членом Вильнюсского горсовета.
Шимашюс занимал должность мэра столицы два срока полномочий подряд: с 2015 до 2023 года.
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