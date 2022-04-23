Экс-главком ВС Литвы: мотивация у советских войск в Афганистане была намного выше, чем сейчас в Украине у российских

Delfi: Сегодня уже точно можно констатировать, что блицкриг, на который рассчитывал Кремль, не состоялся. Можно ли сказать, на чьей стороне сейчас преимущество или инициатива в этой войне?

Валдас Туткус: Давайте подумаем вместе, что мы видим сегодня, то есть уже практически на исходе второго месяца войны.

По украинским данным, более 20 000 погибших российских военных.

Из своего опыта могу сказать, что соотношение – на одного погибшего примерно 4-5 человек раненных. Это нормальная военная статистика. То есть по сути дела российская группировка потеряла на сегодня где-то около 80 000 личного состава, включая погибших и небоеспособных. И, кроме того, огромное количество техники.

Получается, что из той изначальной группировки, созданной для оккупации Украины, осталось, наверно, процентов 20-25. То есть, боеспособность группировки, на мой взгляд, на сегодняшний день утеряна. Следовательно, конечно, идёт перегруппировка, пополнение резервами.

Мы слышали, что где-то порядка 20 000 наёмников, в том числе даже Сирии есть наёмники. Это ничего хорошего в принципе не предвещает.

Когда мы посмотрим на результаты на сегодняшний день, то они, мягко говоря, далеки от удовлетворительных.

По территории на донецком направлении продвинулись совсем немного. Ну, Луганск более-менее контролируется русскими войсками, Херсон.

Мариуполь до сих пор сопротивляется, ну, конечно, там ситуация, если небезнадёжная, то очень тяжёлая. Лично я на месте российского руководства дал бы людям уйти, потому что там просто резня.

То есть результат близок к нулю.

Следовательно, наверное, говорить о том, что российские войска чего-то достигли в этой компании или в войне, было бы честно сказать, не получается.

Поэтому я считаю, что реально успех сегодня на стороне украинских войск.

Они смогли защитить основную территорию своей страны, и даже там, где концентрировалось главное направление наступления, они тоже имеют успех.

Поэтому я думаю, что сегодня стратегическая инициатива на стороне Украины.

- Вы назвали цифру – 20 000 погибших со стороны российской армии. И здесь важно подчеркнуть, что это по данным Украины.

Украинская сторона постоянно ежедневно обновляет ежесуточные сводки. Алексей Арестович, советник Офиса президента Украины часто комментирует новости и сводки с фронтов. Российская сторона иногда тоже даёт какие-то данные. Британская разведка тоже ежесуточно обновляет свои данные по ситуации.

Каким данным вы доверяете больше?

- Я, честно говоря, больше доверяю британским данным, потому что британская разведка более-менее объективно старается показывать ситуацию. На то она и разведка.

В любом случае по конкретике данных мы не можем быть абсолютно уверены. Абсолютно не можем. Погрешность существует.

Я такой пример приведу. Когда я учился в Академии Фрунзе, разговаривал как-то раз с одним полковником из персонала генштаба.

Он сказал: ты знаешь, что по сводкам, которые мы получаем от нашей группы войск в Афганистане, афганское население уже пять раз уничтожено.

То есть так бывает. Всегда воюющие стороны стараются показывать потери противника более-менее крупные. Но даже по британским данным, потери российской стороны огромные. Поэтому говорить о боеспособности российской группировки сегодня не приходится. Как мы видим, так называемый второй этап войны как-то не получается пока. Пока. Может быть, это ещё в планах впереди, но пока мы каких-то успехов в наступательных действиях России не наблюдаем.

- По данным украинской стороны, в понедельник, 18 апреля, вторая фаза войны фактически началась. Если смотреть по тем данным, по тем населённым пунктам, которые либо переходят под временную оккупацию, либо освобождаются, то получаются такие качели: в один и тот же день сообщается, что Кременную в Луганской области взяли российские оккупанты, и в этот же день или с разницей в один день сообщается, что в Донецкой области Марьинка перешла под контроль вооружённых сил Украины. Как вы объясняете успехи российской армии в каком-то направлении и украинской армии в другом направлении?

- Это абсолютно нормально в боевой обстановке, потому что обе стороны воюют, обе стороны имеют свои замыслы, свои цели, и следовательно где-то имеет успех российская сторона, где-то украинская.

Если бы российская сторона реально осуществила бы полномасштабную перегруппировку сил, если бы пополнила резервы, подготовилась нормально ко второй фазе, тогда мы могли бы сказать, что получилась вторая волна.

Судя по данным, которыми я располагаю и которые есть в средствах массовой информации, пока видно однозначно, что никакой волны не получается. А качели - это абсолютно нормальное явление. Говорили, что Мариуполь должен был пасть через неделю, максимум через две. Сегодня уже два месяца прошло, но пока ещё ребята держатся.

- В Мариуполе, как сообщалось по состоянию на среду, 20 апреля, велись уличные бои. И при уличных боях преимущество на стороне обороняющихся.

- Конечно. Бой в горах и в бой в городе - это один из самых сложных видов боя для наступающего.

Представьте: улицы достаточно узкие, то есть такие средства как танки, боевые машины пехоты преимуществом своим воспользоваться не могут. А обороняющаяся сторона, наоборот, имеет большие возможности для манёвра. Обороняющиеся в любом случае укрыты за зданиями или за руинами, они имеют возможность достаточно эффективно вести огонь с близкого расстояния как против боевой техники, так и против личного состава. Опять же, представьте: человек в окне защищён, а человека на улице – нет.

Группировка российских вооружённых сил, которая была создана для войны против Украины, была не готова и не способна воевать в сложившихся условиях.

Это вам любой лейтенант скажет.

Недостаточным было вооружение и оснащение. Видимо ставку делали на то, что русскоязычное население Украины станет на сторону Российской Федерации, но так не случилось.

Украина как государство и украинский народ, независимо от национальности, борются за свою страну.

Ошибка была изначально.

- По словам украинского военного эксперта Олега Жданова, 40 000 украинских военнослужащих сосредоточены сейчас на юго-востоке Украины, где должна начаться, - а как украинская сторона говорит, что уже началась, - вторая фаза войны. Российских войск в этом регионе, по словам Жданова, в пределах 50–60 тысяч, что явно недостаточно чтобы окружить группировку в 40 000.

Какова должна быть численность группировки наступающей, чтобы окружить группировку в 40 000 человек?

- Как минимум 150-160 тысяч. Начнём с того, что это классика войны. Наступающие силы должны иметь превосходство минимум в три раза, а на участках прорыва до шести.

Что касается российской группировки, мы уже с вами обсудили, каковы ее возможные потери. И это мы говорили только про личный состав. А есть же еще потери техники – танки, боевые машины, артиллерийские системы, авиация. То есть потери во всём есть, и это всё надо восстанавливать. Российским войскам нужно хотя бы 100 000 личного состава, вопрос только, где их взять. Я пока не вижу, чтобы они были бы там на месте.

Но не надо обманываться и думать, что российская армия такая слабая и небоеспособная. Это не так.

Просто Россия как государство имеет очень много направлений, с которых она просто не может перевести свои войска. Это и Дальний Восток, и та же Осетия, Абхазия, Приднестровье, Кавказ в конце концов. То есть очень много мест, где отвод российских войск чреват какими-то последствиями. Вопрос, как пополнять российскую группировку в Украине, за чей счет. Я пока не вижу за чей счёт ее можно пополнить.

Я думаю, что оценки украинских экспертов о том, что сейчас в российской группировке на юго-востоке Украины 50 000 человек, это очень близко к правде.

- Помимо численности российской армии, какие ее сильные стороны вы бы отметили, если они вообще есть, судя по прошедшим почти уже двум месяцам войны?

- Мне очень жаль, конечно, но, к сожалению, я сильных сторон пока вообще не вижу.

Много жестокости и ковровые бомбардировки мы, наверное, к сильным сторонам не можем отнести. Опять же ракетные войска наносят удары.

Сильные стороны видны по достигнутому результату. По сути, результат заключается в следующем: минимальная часть территории, кроме той, которая уже контролируется… Давайте уже забудем, что Крым, Донецк, Луганск… они и так контролировались Россией или пророссийскими силами.

Следовательно, расширилась территория очень незначительно, а потери огромные.

И группировка потеряла боеспособность.

Поэтому в данной ситуации сильные стороны - ни в отношении тактики ведения боя, ни в отношении превосходства - пока я назвать не могу.

Украинская сторона, напротив, имеет сильные стороны.

Естественно, украинские войска тоже понесли большие потери. Здесь не надо заблуждаться, не бывает войны, чтобы противника побили, а сами остались целы и невредимы. Но насколько мне известно, украинская армия боеспособность не потеряла.

На восточном и юго-восточном направлении российская группировка, как мы и говорили, составляет где-то 40-50 тысяч, но это ещё не последняя группировка.

Но не стоит забывать, что ещё войска западной Украины вообще не участвовали в боях. Некоторые элитные подразделения тоже еще не участвовали в боях.

То есть Украина сохраняет достаточно боеспособные сухопутные силы и, в отличие от России, у них нет необходимости их держать, чтобы защищать что-то. С других направлений угрозы нет, а следовательно, когда придёт время, Украина сможет ввести резервы.

Я с трудом представляю, что Россия может это сделать.

- Вы принимали участие в войне в Афганистане. Возможно ли сравнить Советскую Армию того периода с Российской сегодняшней?

- Я, наверно, не стал бы сравнивать. Два года и три с половиной месяца примерно я командовал мотострелковой ротой, то есть такая активная была служба. По тем временам у нас было новейшее вооружение.

АК-74 только вышли - мы их получили, новые бронежилеты только вышли - мы получили, даже мелочь такая как новое обмундирование (оно называлось афганка) сразу получили. В итоге вся Советская армия была переодета, но афганская группировка – в первую очередь. Только вышли БТР-80, и моя рота, например, сразу получила.

То есть это одна сторона - оснащение было достаточно нормальным, ну и война велась немножко иначе.

От нас жёстко требовали, и я не могу припомнить случая, чтобы, например, наши войска, то есть советские войска расстреляли бы пленных или расстреляли бы гражданских. Такие случаи в Афганистане были, мы все это знаем, но это единичные случаи. А так в целом, если заходили в кишлак, чтобы расстреляли бы гражданских, - я такого на своём веку не помню.

И ещё один момент. Мотивация у советских войск в Афганистане была намного выше. Может быть, потому что пропаганда была лучше. Может быть, потому что мы были подготовлены. По крайней мере, на начальном этапе войны мы думали (в итоге выяснилось, что мы не знали), но мы думали, что мы знали, зачем мы там. И мотивация была достаточно нормальная у советских солдат.

С моей личной точки зрения, - которая вполне может быть совсем неправильной, - многие российские солдаты, особенно призывники, которые попали на войну в Украине, я думаю, не очень понимают, что они там делают.

Очень долгое время российский и украинские народы были по сути дела побратимы, но этого уже нет. Я не знаю сколько поколений должно пройти, чтобы украинцы простили бы русских. Попасть в Украину и убивать своих же, славян… Я думаю, что молодому парню должно быть это не очень ловко.

- Начиная с 2014 года, а сейчас еще больше, чем в предыдущие годы, в Украину едут воевать добровольцы. В рядах ВСУ есть бойцы из Беларуси, Британии и других стран. Насколько это важно в сегодняшних условиях?

- Это очень важно. Я думаю, что в первую очередь это важно морально. Мотивация у украинских вооружённых сил огромная, потому что Украина сегодня борется за выживание. Украинцы понимают, что не могут проиграть эту войну, потому что не будет Украины совсем, и даже не украинцам это понятно.

И, следовательно, страны НАТО, Евросоюз, по сути, безвозмездно и практически без ограничений поставляют вооружение Украине - это очень важно и для боеготовности, и для морального духа. А то, что едут граждане Европы и стран, которые поддерживают психологически Украину, - это тоже очень важно.

Потому что и украинцы, и русские, которые воюют на стороне Украины, видят, что они не брошены, что они не одни и что в мире достаточно людей, которые готовы воевать за них. Это в первую очередь психологическая поддержка Украины.

- Можно ли сегодня сказать, что война приняла затяжной характер?

- Да.