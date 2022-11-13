Экс-глава МИД предупреждает ездящих в Беларусь литовцев: такое мышление – серьезная ошибка

Линкявичюс подчеркнул, что отношения между Литвой и Беларусью сложные.
"Это, если охарактеризовать их мягко. Все эти международные нормы тоже действуют с трудом. Эта страна не очень соблюдает международные нормы. По этой причине общение сложное. Но сначала, надо получить официальную информацию", – сказал политик.
По его словам, сама женщина как гражданка Литвы может просить о встрече с консулом.
Он заметил, что эта ситуация должна заставить сделать ясные выводы.
"Все наши граждане, которые с разными целями ездят в Беларусь, должны понять, что они уязвимы и могут попасть в подобную ловушку, могут стать жертвами провокаций.
Наверное, уже не раз предупреждали, что надо быть бдительными и избегать поездок в Беларусь. Сейчас туда ездить на самом деле не безопасно", – сказал Линкявичюс.
По его словам, в Беларуси есть около 35 000 политзаключенных, а может и больше.
"Они задержаны после разных беспорядков, может, политзаключенных меньше. Но это все равно репрессивный режим, не надо думать, что литовское гражданство - это какое-то смягчающее обстоятельство. Наоборот, если знать, что эта страна активно участвует в агрессии против Украины, то разные напряжения возникают даже там, где этого не ожидаешь. Поэтому могут быть разные провокации в отношении наших граждан. Мы можем это понять – это определенная мера давления, шантажа. Сейчас опыт такой, что диалог со странами, не соблюдающими международные законы, поддерживать непросто", – сказал экс-министр.
Delfi напоминает, что задержанная женщина в видеообращении сказала, что она гражданка Литвы, ей 58 лет. Она признала, что дважды участвовала в акциях протеста после президентских выборов 2020 года и читала публикации на "деструктивных" сайтах.
Сообщается, что Цимбалист живет в Беларуси с 2011 года. Ее обвиняют в участии в протестах и деструктивной деятельности.
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