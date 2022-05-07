"Необходимо учредить специальный трибунал по агрессии России против Украины. Почему он необходим? Несмотря на то, что есть достаточно разных механизмов - и Международный суд, и Международный уголовный суд - но нет единого существенного механизма - нет никакого международного суда, обладающего сегодня юрисдикцией над большим злом - агрессией. Не было бы агрессии, не было бы у нас никаких других преступлений", — заявил Жалимас.

На международной конференции в литовской столице обсуждались возможности обеспечения индивидуальной уголовной ответственности лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко за военные преступления в Украине.

Жалимас отметил, что предлагаемое создание специального трибунала по примеру Нюрнбергского обеспечит привлечение к уголовной ответственности руководителей России и Беларуси за агрессию в Украине, которая, как он подчеркнул, является "идеологически мотивированным преступлением".

"Агрессия — это идеологически мотивированное преступление, и оно очень опасно, можно сказать, что международное сообщество его прозевало. У нее еще нет такого устоявшегося названия - идеология "рашизма" (от англ. Russia), некая смесь советизма и нацизма, согласно которой существуют нации, не имеющие права на существование вообще", - отметил юрист.

"Нам здесь не следует ожидать каких-то исключений, но в первую очередь это касается украинцев и белорусов, и оно пронизано тотальной ненавистью ко всему, что является ценностями демократического мира. Только оценка преступления - агрессии - дает основание для оценки этой идеологии и оттеснения ее на обочину навсегда", — сказал Жалимас.