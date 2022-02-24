Полковник в запасе Вайдотас Малинёнис сказал Delfi, что его российские действия не удивили.

"Потому что признаки подготовки к инвазии были видны давно. И направление в сторону войны не менялось, стабильно с осени все к тому и шло. Поэтому никакого сюрприза не было, что началась война", – сказал он.

По словам полковника, цель российской армии - вывести из строя командные пункты, штабы.

"Это доктринное нападение. Война ведется поэтапно. Первая цель - вывести из строя командные пункты, штабы, основную инфраструктуру. Это делают во время авиационных рейдов. Потом параллельно, но это уже другой этап, – пехота и бронетехника заходит на территорию страны. Это понемногу уже начинается", – сказал он.

Собеседник заметил, что россияне могут – у них есть мощные системы огня. В Украине атаковали больше 30 точек.

"Сейчас следующий этап – будем ждать, когда массово въедет техника", – сказал Малинёнис.

"Если все проходит успешно, таковы уже законы войны, если они увидят, что в чем-то есть успех, то там стянут больше мощностей", – сказал собеседник.

Полковник запаса напомнил, что это первая фаза войны.

"Сейчас война началась, держится военный дым. Какие-то обобщающие выводы делать рано. Но сейчас мы видим первую фазу", – заметил он.

"Они не могут все сразу оккупировать. Но, может, они установили какие-то стратегические города, точки, которые надо взять и удержать. Чтобы можно было утвердиться, поддерживать свои дальнейшие операции. Нам их план не известен, но они куда-то бросают больше сил, возможно, они хотят в ближайшем будущем иметь там крепкие точки, через которые смогут организовать логистику и другие атаки", – сказал полковник запаса.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг подписал декрет о введении режима ЧП. В четверг парламент обсуждает этот вопрос.

Малинёнис сказал, что сейчас главное - не паниковать.

"Я поддерживаю своих коллег по гражданской обороне, они все правильно сказали. Не надо сейчас бежать и сметать все с прилавков магазинов. Нужно спокойствие", – заметил он.

По его словам, введение режима ЧП поможет обуздать хаос и возможные провокации.

Бывший глава ДГБ Литвы Мечис Лауринкус сказал, что до последней минуты он надеялся, что "этого безумного шага не будет".

"Потому что этот шаг для России на самом деле губительный. А сейчас, я думаю, из того, что я наблюдал по высокопоставленным чиновникам в России, тут не было единого мнения, что Путин просчитал последствия", – считает он.

"Я думал о высказывании Сергея Нарышкина (директора Службы внешней разведки Российской Федерации). Мы видели, он заикался, мычал, не знал, что сказать. (…) Думаю, он знал, что будет. Он, может, хотел сказать больше. Мне казалось, что там по этому вопросу не было единого мнения", – сказал Лауринкус.

Нарышкин настолько бессвязно говорил в понедельник, что Владимир Путин буквально вытягивал из него информацию и тогда Нарышкин нечаянно раскрыл реальные цели Кремля. Все члены комитета горячо отстаивали идею признания ДНР и ЛНР, только Нарышкин говорил взволнованно и несколько несвязно. Как будто желая ему помочь, Путин спросил, что он думает: надо начать процесс переговоров с Западом о признании ДНР. Тут Нарышкин еще больше смутился и сказал: "Поддержу предложение о признании". Путин уточнил: "Поддержу или поддерживаю? Да или нет".

И тогда Нарышкин промямлил: "Поддерживаю предложение о принятии ДНР и ЛНР в состав РФ". Путина это рассмешило: "Мы не об этом говорим".

"Поэтому единого мнения тут нет", – подытожил эпизод Лауринкус, заметив, что эти сепаратистские территории со временем, может и в этом году, будут признаны территорией России.

"У меня не вызывало сомнений то, что и армия там будет. (…) о что начнется точечный обстрел, ракетный... Это для меня было неожиданностью. Это практически выстрел в себя, это, я не знаю, тут последствия будут очень печальные", – заметил он.

По его мнению, Кремль промахнулся, тут прежний сценарий не пройдет.

"Они думали, что Запад будет реагировать острее, но будет как с Южной Осетией и Абхазией, время пройдет, а там что? Все то же самое. Я сейчас вижу, что так не будет. И политическая европейская община спохватится и объединится. (…) И сделает два важных дела – это будет провал Путина. Я не экономист, я не знаю, с какой скоростью и как действуют те самые черные санкции, адские. Но понятно, что они действуют. Сейчас сделают два шага, из-за чего Путин все и завертел: в июне состоится саммит НАТО. Я думаю, сейчас практически будет принято решение, по отталкиванию Украины от НАТО", – сказал Лауринкус.

По его словам, второй пункт – членство Украины в ЕС.

"Эти два решения означают практически поражение Путина. А масса санкций в отношении России, которые, не скажу, что развалят, но введут экономику России в сложное положение, подействуют на это. Я не верю, не могу поверить, может, я наивен, что ему не объяснили, чем это грозит экономике", – сказал Лауринкус.

Он не мог сказать, поставят ли эти санкции Путина на его место. "Кто может это гарантировать? Но в самой России происходит движение. В Кремле нет единого мнения. Я думаю, в Кремле у Путина нет твердой позиции", – заметил он.