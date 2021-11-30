Delfi сообщал, что 29 ноября, в 12 ч., в Вильнюсе произошло необычное происшествие. Бывший депутат, ныне помощник депутата Пятраса Гражулиса Наглис Путейкис (1964 г.р.) попался на необычном правонарушении.
Охранник магазина Norfa в Вильнюсе на ул. Л.Асанавичютес, задержал мужчину, который внес в автомат по приему тары 20 бутылок с наклеенными знаками депозита, а потом обналичил полученный чек на два евро. Задержанный не возместил нанесенный магазину ущерб на сумму 2 евро.
Охранник вызвал полицию. Стражи порядка выяснили, что охранник задержал бывшего депутата Путейкиса.
Путейкис сказал полицейским, что у себя в гараже он обнаружил бутылки и решил сдать их. Он уверяет, что ничего на бутылки не клеил. И после беседы с полицейскими Путейкис не возместил нанесенный магазину ущерб. Был составлен протокол об административном правонарушении, назначена дата заседания по этому делу. Экс-депутату грозит штраф от 90 до 400 евро.
Порталу Delfi не удалось связаться с Путейкисом ни вчера, но сегодня, однако свою позицию он изложил представителям других СМИ.
"Был конфликт, когда они не взяли у меня тару. На меня вызвали полицию. Полиция по традиции встала на сторону сильнейшего, ничего не выясняла, 1,5 часа в воронке продержала, – сказал Путейкис порталу tv3.lt. – Я спросил, почему вы не принимаете эти бутылки? Мне ответили, что они за это не отвечают. Говорю, отвечаете. Нет, говорят, это ваше дело. Ну, слово за слово, и полиция".
Политик сказал, что автомат по приему тары не взял некоторые бутылки, вот он и стал выяснять причину. Тогда у охранника появились подозрения, что знаки депозита фальшивые.
"Ну, я не клеил. А мне говорят, что вырезал и клеил. Точно ничего не рисовал, у меня вообще по рисованию были плохие оценки", – сказал Путейкис.
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