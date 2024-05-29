2024.05.29 11:41

Экс-депутат, лидер упраздненного "Союза русских Литвы" и его жена столкнулись с серьезными неприятностями

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Бывший член вильнюсского горсовета и экс-депутат Сема, а также председатель ликвидиованной партии "Союз русских Литвы" Сергей Дмитриев предстал перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении с целью получения материальной выгоды, использования фальшивого документа и мошенничестве.

Он отчасти признал свою вину и вернул муниципалитету 7000 евро. Возможные преступления связаны с использованием средств на канцелярские расходы.

Вильнюсский окружной суд 29 мая начал рассмотрение дела в отношении бывшего политика и его жены Наталии Дмитриевой.

Дмитриеву обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем (мошенничестве), оказании помощи в злоупотреблении служебным положением и ведении двойной бухгалтерии.

"Мы не виноваты, мы ничего плохого не сделали. Посмотрим, как говорят, литовский суд самый гуманный суд в мире", – сказал Дмитриев.

"Нужен ли переводчик?", – спросила судья Нийоле Жимкене.

Услышав, что потребуется помощь переводчика, секретарь пригласила переводчика.

Дмитриев на заседании говорил и по-русски и по-литовски.

"Я могу признать свою вину отчасти, поскольку в обвинительном акте есть нюансы, которые не отвечают реальности. Там сказано, что не было никакой деятельности, наши свидетели подтвердят, что деятельность имела место", – сказал Дмитриев.

Он заметил, что даст показания после опроса свидетелей. То же самое сказала его супруга.

В начале заседания выяснилось, что обвиняемый вернул муниципалитету больше 7000 евро.

Прокурор Юрате Карчинскене сказала, что осталось вернуть больше 2000 евро.

"На эту сумму и предъявлен иск", – заметила прокурор.

Судья интересовалась, перевели ли обвинительный акт на русский язык.

"Я надеялась, что депутат и член горсовета владеет литовским, не знала, что нужен перевод", – сказала Карчинскене.

Дмитриев и его адвокат Викторас Довидайтис заверил, что обвинительный акт переводить не надо.

Расследование было начато Службой спецрасследований (ССР) в прошлом году, когда выяснились возможные факты мошенничества с использованием средств, выделяемых для деятельности членов горсовета.

Согласно расследованию, у Дмитриева было право на получение выплат на аренду помещения.

В 2019–2023 гг. он вероятно заключил фиктивный договор об аренде нежилого помещения с компанией, которую возглавляет его супруга.

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