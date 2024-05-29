Экс-депутат, лидер упраздненного "Союза русских Литвы" и его жена столкнулись с серьезными неприятностями

Он отчасти признал свою вину и вернул муниципалитету 7000 евро. Возможные преступления связаны с использованием средств на канцелярские расходы.
Вильнюсский окружной суд 29 мая начал рассмотрение дела в отношении бывшего политика и его жены Наталии Дмитриевой.
Дмитриеву обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем (мошенничестве), оказании помощи в злоупотреблении служебным положением и ведении двойной бухгалтерии.
"Мы не виноваты, мы ничего плохого не сделали. Посмотрим, как говорят, литовский суд самый гуманный суд в мире", – сказал Дмитриев.
"Нужен ли переводчик?", – спросила судья Нийоле Жимкене.
Услышав, что потребуется помощь переводчика, секретарь пригласила переводчика.
Дмитриев на заседании говорил и по-русски и по-литовски.
"Я могу признать свою вину отчасти, поскольку в обвинительном акте есть нюансы, которые не отвечают реальности. Там сказано, что не было никакой деятельности, наши свидетели подтвердят, что деятельность имела место", – сказал Дмитриев.
Он заметил, что даст показания после опроса свидетелей. То же самое сказала его супруга.
В начале заседания выяснилось, что обвиняемый вернул муниципалитету больше 7000 евро.
Прокурор Юрате Карчинскене сказала, что осталось вернуть больше 2000 евро.
"На эту сумму и предъявлен иск", – заметила прокурор.
Судья интересовалась, перевели ли обвинительный акт на русский язык.
"Я надеялась, что депутат и член горсовета владеет литовским, не знала, что нужен перевод", – сказала Карчинскене.
Дмитриев и его адвокат Викторас Довидайтис заверил, что обвинительный акт переводить не надо.
Расследование было начато Службой спецрасследований (ССР) в прошлом году, когда выяснились возможные факты мошенничества с использованием средств, выделяемых для деятельности членов горсовета.
Согласно расследованию, у Дмитриева было право на получение выплат на аренду помещения.
В 2019–2023 гг. он вероятно заключил фиктивный договор об аренде нежилого помещения с компанией, которую возглавляет его супруга.