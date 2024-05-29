Экс-депутат, лидер упраздненного "Союза русских Литвы" и его жена столкнулись с серьезными неприятностями

"Мы не виноваты, мы ничего плохого не сделали. Посмотрим, как говорят, литовский суд самый гуманный суд в мире", – сказал Дмитриев.

Дмитриеву обвиняют в подделке документов, приобретении чужого имущества обманным путем (мошенничестве), оказании помощи в злоупотреблении служебным положением и ведении двойной бухгалтерии.

Вильнюсский окружной суд 29 мая начал рассмотрение дела в отношении бывшего политика и его жены Наталии Дмитриевой.

Он отчасти признал свою вину и вернул муниципалитету 7000 евро. Возможные преступления связаны с использованием средств на канцелярские расходы.

Дмитриев на заседании говорил и по-русски и по-литовски.

"Я могу признать свою вину отчасти, поскольку в обвинительном акте есть нюансы, которые не отвечают реальности. Там сказано, что не было никакой деятельности, наши свидетели подтвердят, что деятельность имела место", – сказал Дмитриев.

Он заметил, что даст показания после опроса свидетелей. То же самое сказала его супруга.

В начале заседания выяснилось, что обвиняемый вернул муниципалитету больше 7000 евро.

Прокурор Юрате Карчинскене сказала, что осталось вернуть больше 2000 евро.

"На эту сумму и предъявлен иск", – заметила прокурор.

Судья интересовалась, перевели ли обвинительный акт на русский язык.