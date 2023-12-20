Экс-депутат Гражулис съезжает из парламентской гостиницы

Гражулис сказал, что в понедельник во время тайного голосования его предала оппозиция, а конкретнее - "трудовики", которые сами не святые. Однако "трудовики" уверяют, что не поддерживали идею лишения Гражулиса мандата.
Гражиулиса выбирали в парламент с 1996 года, с тех пор он жил в парламентской гостинице. Сейчас спустя 27 лет выселяется.
"Я иногда думаю, может, у меня есть и цыганская кровь, как-то легко мне. Мне кажется, вы меня больше жалеете, чем я себя", – сказал он журналистам.
Через 10 лет, когда Гражулис сможет баллотироваться, ему уже будет 75 лет. Он сказал, что возможно, вернется ненадолго, но в другой роли.
"Сейчас пойду работать каким-нибудь репортером. Все равно буду бродить по парламенту", – обещал он.
После импичмента Гражулису не полагается ни выходное пособие, ни рента.
"Никто из депутатов государственную пенсию или ренту не получает, ее платят только подписантам", – сказал вице-спикер Юргис Разма.
Сейчас Гражулис выселяется из гостиницы.
"У меня есть идея, куплю кемпер, уже присмотрел. Там есть и душ и кухня. Может туда временно перееду", – сказал Гражулис.
Инициатор импичмента представитель Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс предложил ему помощь.
"Я слышал, он будет искать жилье для аренды, сейчас у человека проблемы переезда. Если нужна помощь или там какая ложка, вилка, сковородка, всегда может обращаться ко мне, я помогу", – обещал он.
Вынося вещи, он сказал: "Всего хорошего, наверное, не вернусь. Еще в кабинет за вещами надо сходить".