Экс-депутат Гражулис покидает квартиру в парламентской гостинице

Гражулис сказал, что в понедельник во время тайного голосования его предала оппозиция, а конкретнее - "трудовики", которые сами не святые. Однако "трудовики" уверяют, что не поддерживали идею лишения Гражулиса мандата.

Гражиулиса выбирали в парламент с 1996 года, с тех пор он жил в парламентской гостинице. Сейчас спустя 27 лет выселяется.

"Я иногда думаю, может, у меня есть и цыганская кровь, как-то легко мне. Мне кажется, вы меня больше жалеете, чем я себя", – сказал он журналистам.

Через 10 лет, когда Гражулис сможет баллотироваться, ему уже будет 75 лет. Он сказал, что возможно, вернется ненадолго, но в другой роли.

"Сейчас пойду работать каким-нибудь репортером. Все равно буду бродить по парламенту", – обещал он.

После импичмента Гражулису не полагается ни выходное пособие, ни рента.

"Никто из депутатов государственную пенсию или ренту не получает, ее платят только подписантам", – сказал вице-спикер Юргис Разма.

Сейчас Гражулис выселяется из гостиницы.